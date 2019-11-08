Sivaslı Ermeniler anlatıyor

Hrant Dink Vakfı’nın “Sessizliğin Sesi” başlığıyla yayınladığı sözlü tarih çalışmalarının altıncı kitabı çıktı. Serinin bu kitabında Sivaslı Ermeniler anlatıyor.

“Sivaslı Ermeniler Konuşuyor” başlıklı kitapta Mayıs 2018 – Ocak 2019 arasında, Sivaslı Ermenilerle yapılmış 12 mülakat bir araya getirildi.

‘Sivaslı Ermeniler Konuşuyor’da, kronolojik bir bütünlük oluşturacak şekilde yeniden yapılandırılmış mülakat metinlerinin yanı sıra araştırmacı Rudi Sayat Pulatyan’ın kaleme aldığı Sivas’ın tarihine dair bir giriş yazısı ile araştırmacı Narod Avcı’nın bu çalışmaya ve mülakatlara dair genel değerlendirme yazısı yer alıyor.

Pulatyan, kitaba yazdığı giriş yazısında şöyle diyor: “1996 yılında, Sivas merkezde yaşayan Ermenilerin sayısı 142 olarak kaydedilmiştir. Halen bir Ermeni nüfusunun varlığından söz edilebilecek nadir Anadolu şehirlerinden biri olan Sivas’ın merkezinde ve çevre köylerde günümüzde yaklaşık olarak 20 aile yaşamaya devam ediyor.”

Narod Avcı’nın kaleme aldığı ‘Sonsöz’ bölümünde ise şu ifadeler yer alıyor: “Yaptığımız her mülakatta, Sivas merkezin yanı sıra Zara, Hafik, Gürün, Yıldızeli, Divriği, Gemerek, Suşehri, Ulaş, Kangal ve Akıncılar da dahil olmak üzere birçok ilçeye özgü adetlere, geleneklere, bu şehirlerde yaşanan sorunlara ve dostluklara dair anlatılar dinledik. Kitapta, kendi anlatımlarıyla, Sivaslı Ermenilerin günlük hayatını, düğün ve cenaze törenlerinden bayram kutlamalarına, sofralarda pişen yemeklerden çocuklara konan isimlere, inanç pratiklerinden mesleklere kadar birçok veçhesiyle yansıtmaya çalıştık.”

Agos

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