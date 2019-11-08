Kilise’de Türkiye ve Erdoğan aleyhinde propaganda

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|Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhinde Avrupa’da yürütülen faaliyetler kiliselere taşındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine Avrupa ülkelerinde terör örgütleri tarafından yürütülen kara propaganda iyice zıvanadan çıktı. Propagndalar kiliselerde yapılmaya başladı.
https://www.sonhaberler.com/avrupa/kilise-de-turkiye-ve-erdogan-aleyhinde-propaganda-h686163.html
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