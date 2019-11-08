Kilise’de Türkiye ve Erdoğan aleyhinde propaganda

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhinde Avrupa’da yürütülen faaliyetler kiliselere taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine Avrupa ülkelerinde terör örgütleri tarafından yürütülen kara propaganda iyice zıvanadan çıktı. Propagndalar kiliselerde yapılmaya başladı.

Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe vurulan YPG/PKK terör örgütüne Avrupa’daki bazı ülkelerde destek eylemleri düzenlenirken, Almanya’da YPG’ye destek için kilisede ayin düzenlendi.

Almanya’da YPG/PKK terör örgütüne destek için kilisede ayin düzenlendi. Ayinde konuşan konuşmacılar tek tek kürsüye davet edilerek açıklama yaptılar. İlk konuşmacının Almanya’nın Dresden kentinden geldiği ve oradaki Alman-Kürt Forumu adına konuştuğu belirtildi.

Konuşmacılar Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve “Barış Pınarı Harekatı” hakkında manipüle edici açıklamalarda bulundu. https://www.sonhaberler.com/avrupa/kilise-de-turkiye-ve-erdogan-aleyhinde-propaganda-h686163.html