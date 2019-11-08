HDP’li Garo Paylan: Biz bu toprakların evladıyız, bu toprakların meselesi bu topraklarda konuşulur – Ermenistan Kamu Radyosu

HDP’li Garo Paylan: Biz bu toprakların evladıyız, bu toprakların meselesi bu topraklarda konuşulur ABD Temsilciler Meclisi’nin Ermeni Soykırımını tanıyan kararına ilişkin TBMM’de konuşan Milletvekili Garo Paylan, ‘Adaleti de bu topraklarda, bu Meclis’te bulmalıyız’ dedi. TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu 2020 Bütçesinin görüşmelerinde gündeme gelen ABD Temsilciler Meclisi’nin Ermeni Soykırımını tanıyan kararına ilişkin konuşan HDP Milletvekili Garo Paylan, meselenin bu topraklarda çözülmesi gerektiğini belirtti. Halkweb.com.tr sayfasından edinilen habere göre “Biz bu toprakların evladıyız” diyen Milletvekili Paylan, şunları söyledi: “Bir Ermeni milletvekili olarak birkaç şey söylemek istiyorum. 1915’ten önce bu topraklarda Isparta’da, Mersin’de, Adana’da, Trabzon’da, Diyarbakır’da, Bursa’da Ermeniler yaşıyordu ve her 5 kişiden birisi Ermeni’ydi. Şimdi hepimizi toplasanız bir stadyumu dolduramıyoruz. Bütün Ermenileri toplasak bir stadyumu dolduramıyoruz. Herhâlde biz buharlaşmadık, başımıza bir felaket geldi, büyük bir felaket geldi. Bu büyük felaketi de maalesef yüz dört yıldır inkâr politikalarıyla reddediyoruz, konuşmayı reddediyoruz. Bakın, başka parlamentolar konuşuyor, diyoruz ki “Konuşmasınlar.” Ben de yüzde 100 katılıyorum, konuşmasınlar, bu toprakların meselesi bu topraklarda konuşulur ve dünyada bu meseleyi konuşacak tek bir Parlamento varsa Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Çünkü biz bu toprakların evladıyız. Şu anda Los Angeles’te şu an yaşayan Sivaslı, Paris’te yaşayan Erzurumlu, Londra’da yaşayan Diyarbakırlı adalet bekliyorlar, hep beraber adalet bekliyoruz. Adaleti de burada bu topraklarda, bu Mecliste bulmalıyız.” Ermenistan Kamu Radyosu