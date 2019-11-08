Camileri sandalye ile doldurup kiliseye çevirdiler

AVM’Yİ AYAKTA GEZİYORLAR

Din görevlilerinin de bu konudan muzdarip olduğunu ifade eden Mehmet Bayraktutar “Bu durum artık bir alışkanlık hâline geldi. İmam arkadaşlar bu sandalyeleri ve tabureleri kaldıramıyor. Çünkü insanlar baskı yapıyorlar. Saatlerce sokakta, alışveriş merkezlerinde gezerken ayakları ağrımayanlar, camiye gelince ‘belimiz, dizimiz ağrıyor’ diyor. Bu uygun değil. Artık burada bir suiistimal var. Bunun engellenmesi lazım” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulunun bu konuyu çok iyi irdelemesi gerektiğinin altını çizen Bayraktutar “Bu konu sık sık gündemde tutulmalı. Yeni bir namaz modeli oluşturulmamalı. Namaz, nasıl kılınacak bellidir. Peyga

Kaynak: iha