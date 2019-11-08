Atatürk Araştırma Merkezi Yayınlarına 3 Yeni Eser Daha Eklendi

İkincisi, Dr. Mürvet Mutlu Karakaya’nın “Çanakkale Savaşı’nda 14. Alay ve Mustafa Kemal Atatürk” eserinde; I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında hem dünya hem de Türkiye tarihinde önemli bir yer tutan Çanakkale Savaşı mikro tarih çalışmaları ile inceleniyor. Savaş içinde etkin birimler olan alayları, 14. Alay özelinde muharebe esnasında yaşanan olaylar ve süreçler, belgelerle desteklenerek kaleme alınıyor.

Üçüncüsü ise, Hazel Kul tarafından hazırlanan, “Mondros’tan Gümrü’ye ABD Basınında Ermeni Meselesi (1918-1980)” adlı kitap günümüzde de devam eden Ermeni sorununa ışık tutuyor. Eser, Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü fiilen ortadan kaldıran Mondros Mütarekesi’nden Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde gelişen Türk Millî hareketinin askerî ve siyasi başarısının ilki olan Gümrü Antlaşması’na, diğer bir ifadeyle Ermeni Meselesinin zirveye ulaşmasından halline kadar olan süreçte ABD’nin önde gelen gazetelerinde Ermeniler ve Ermeni meselesine dair çıkan haber ve yorumları en sarih bir şekilde ele almaktadır.

Okuyucular eserlere, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının genel ağ sayfasından (http://www.atam.gov.tr/) ve satış bürolarından ulaşabilirler. Ayrıca Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayınları, her yıl katıldığı ve bundan sonra katılacağı kitap fuarlarında da; ilk defa yayımlanan ve yayımlanacak olan kitaplarını okuyucuyla buluşturarak, yayınlarını Anadolu’nun her köşesine ulaştırmaya devam edecek. Kaynak : İHA

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