Asıl soykırım Türkler’e yapıldı

16 Aralık 1991’de, “Ermenistan Cumhuriyeti, Osmanlı Türkiyesi ve Batı Ermenistan’da gerçekleşen 1915 soykırımının uluslararası olarak tanınma sürecini destekliyor” vurgusunun yapıldığı “Bağımsızlık Bildirgesi” uyarınca kurulan ve bunu öncelikli dış politika hedefi olarak benimsediğini ilan eden, milli marşında Türkiye’nin 12 ilini işaret eden “Topraklarımız işgal altında, bu toprakları azat etmek için ölün öldürün” ifadeleri yer alan Ermenistan(1) ve diasporası alçakça uudurdukları iftiralarla uluslararası kamuoyunu aleyhimize karar aldırmak için çalıştılar. Bu konuda oldukça da başarılılar…

Geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi’nin Ermeni yalan ve iftiralarını tanıyan bir kararı kabul ettiği, Sözde “Ermeni Soykırımı Konusunda ABD’nin Tutumunu Teyit” başlıklı karar karar tasarısı 405 oya karşı 11 oyla geçti.

Esasında bu karar bir “yasa” hükmünde değil. ABD Temsilciler Meclisi’nin bir konuda ne düşündüğünü gösteriyor ve bağlayıcılığı yok. Temsilciler Meclisi kararı (House Resolution) olduğu için Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen bu kararın Senato’ya gitmesi ve orada da kabul edilirse ABD Başkanının masasına onay için gönderilmesi söz konusu değil. Senato’ya Temsilciler Meclisinde kabul edilen bu kararın tam bir benzerinin daha önce sunulmuş olması durumu değiştirmiyor. Senato’nun bu karar tasarısını görüşüp görüşmeyeceği Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConell’e bağlı gözüküyor.

Eğer bu karar tasarısı da Senato Genel Kurulu’na getirilirse geçme ve 1915 olaylarının bu kez de Senato tarafından “soykırım” olarak kabul edilmesi çok yüksek bir ihtimal. Bu durumda da Senato tarafından kabul edilen “kararın” onay için Başkan’ın önüne gitmesi gerekmiyor ve bağlayıcılığı yok. Bu karar da bir konuda sadece ABD Senatosu’nun görüşlerini yansıtacak. Olayın özeti bu…

Şimdi ABD ve AB üyeleri başta olmak üzere tüm ülkelere soruyorum; bugüne kadar Türklere yapılan soykırımları hiç duymadınızmı?

Cevabınızı tahmin ediyorum, duymak işinize gelmez elbette… ABD’li Prof.Justin Mc.Carthy, Batı dünyasının hastlalıklı bakış açısını “Sürgün ve Ölüm” adlı muhteşem eserinde; “Bulgarların, Ermenilerin, Rumların uğradığı kıyımları anlatan ders kitapları, tarih kitapları, TÜRKLERİN uğradığı aynı tür kıyımları anmazlar. Çünkü böyle bir yaklaşım tedirgin edici bir tarih yaklaşımıdır. Çünkü bu yaklaşım, “TÜRKLERİ KURBAN OLARAK GÖSTEREREK” öyküyü anlatmaktadır. Oysa, emperyalizmin tarih anlayışında Türklere biçilen rol bu değildir. Emperyalizmin Türklere biçtiği rol BARBARLIKTIR, ÇAĞDIŞILIKTIR…” diye çok güzel ifade etmiş…

Eh kendimize de ayna tutmak lazım, biz de bugüne kadar Ermenilerin 1992’de Azerbaycan’da yaptığı “Hocalı Soykırımını” kedni parlamentomuzda “SOYKIRIM” tanımışmıydık acaba???

ABD’li General James G. Harbord raporu var halbuki elimizde.

1919’da Woodrow Wilson’un Ermeni iddialarını araştırsın diye Türkiye’ye gönderdiği ABD’li General James G. Harbord’un “Ermenilerin acıklı ve korkunç iddialarının yanlış olduğunu” kaydettiği meşhur raporunu neden yüzlerine çarpmıyoruz. Selcan TAŞÇININ yazdığı gibi, Amerikan gazetelerine ilan veremez miyiz? Temsilciler Meclisi’nin kapısına asamaz mıyız? Hiçbirini beceremiyorsak kendi Büyükelçiliğimizin girişine “kapı gibi” koyamaz mıyız?

Olmazdı elbette, çünkü; Dindar ve Kindar nesil yetiştireceğiz diye Fetöcülerin kucağına oturup, ABD, AB ve PKK’nın istediği TC’yi devlet dairelerinden kaldırmaktan, andımızı yasaklamaktan dağlardaki taşlardaki “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” sözlerini silmekten, Ermeni iftiraları sonucu idam edilen İlk Milli Şehit Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey’i anma törenine katılmayı suç, bu törende çekilmiş fotoğrafları suç delili saymıştık…

Pazar günü 10 KASIM… Cumhuriyetimzin Kurucusu, Türk Milletinin Kurtarıcısı, kahraman asker ve büyük devlet adamı, ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ebediyete intikalinin 81.nci yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun…

K A Y N A K……..:

(1) Yeniçağ: İzninizle birazcık acıtacağım – Selcan TAŞÇI HAMŞİOĞLU