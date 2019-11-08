Artuklu Belediyesinin çok dilli tabelası kaldırıldı

Artuklu Belediyesinde önceki dönem HDP tarafından asılan Kürtçe, Arapça, Süryanice ve Türkçe tabela, 31 Mart seçimlerinde belediyeyi devralan AKP yönetimi tarafından kaldırıldı.

Mardin’de AKP’li Artuklu Belediyesinin Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinde yazılı olan tabelası kaldırıldı. Tabelanın yerine henüz yeni bir tabela asılmazken, belediye yetkilileri tabelanın solduğu ve led ışıklarının bir kısmının yanmadığı için “yenileme” amacıyla kaldırıldığını ileri sürdü.

Tabelanın kaldırılması üzerine belediye binasında fotoğraf çekmek isteyen gazetecilerin fotoğraf ve video çekmesi engellenmek istendi.

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