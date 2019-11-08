Arşag Alboyacıyan’ın “Malatya Ermenileri” Türkçede — Gazete Karınca

HABER MERKEZİ – Ermenilerin yaşadığı Anadolu kentleri üzerine monografileriyle bilinen Arşag Alboyacıyan’ın 1961 tarihli “Malatya Ermenileri” adlı eseri Türkçede. Aras Yayıncılık’tan çıkan kitapta, Malatya ve çevresinin tarihi okurlara sunuluyor.

Ermenilerin Anadolu coğrafyasında yaşadığı yörelerin tarihi üzerine hazırladığı monografileriyle tanınan Arşag Alboyacıyan’ın “Malatya Ermenileri: Coğrafya, Tarih, Etnografyailk” adlı eseri, Sirvart Malhasyan tarafından Türkçeye çevrildi.

Aras Yayıncılık etiketiyle 22 Kasım’da raflarda yerini alacak olan eser, Malatya ve çevresinin en eski zamanlardan 20. yüzyıl başına dek tarihini hayranlık uyandırıcı bir titizlikle ele alıyor.

Tarihçi Alboyacıyan, coğrafya, arkeoloji, kültür, mimari, siyaset, folklor gibi farklı disiplinlerin sağladığı bilgiler ışığında, yörenin olabilecek en derinlemesine hikayesini ortaya koyuyor.

Çalışma, sadece Ermenilerin değil, Malatya ve civarında yaşamış Araplar, Türkler, Kürtler, Süryaniler gibi tüm halklar ile devletlerin tarih yazımına katkıda bulunuyor.

1961’de yapılan özgün Ermenice baskısı 1500 sayfayı aşan bu eserin Türkçe tercümesi, konunun en önemli görülen kısımları okurların dikkatine sunmak üzere özetlendi.

Arşag Alboyacıyan kimdir?

Tarihçi, filolog, eğitimci ve aktivist.

17 Haziran 1879’da İstanbul Üsküdar’da doğdu. Berberyan ve Getronagan okullarında okudu.

Yazı hayatına 1897’de günlük Püzantiyon gazetesinde başladı.

S. Ankeğya ve Şavarş takma adlarıyla Hantes amsorya (Aylık Mecmua), Goçnag (Çan), Püragn (Binbir Kaynak), Masis ve Dzağig (Çiçek) gibi süreli yayınlara yazdı.

24 Haziran 1962’de Kahire’de hayatını kaybetti.

Ölümünden sonra kütüphanesi ve arşivi Ermenistan’daki Mesrob Maştots Kitaplığı’na taşındı.

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