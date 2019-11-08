Almanya’nın Karabağ banknotları Azerbaycan’ı kızdırdı

Almanya’da faaliyet gösteren EuroSchein Souvenir GmbH şirketi Artsakh’a (Karabağ) adanmış hatıra parası basmayı amaçlıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 0 Euro hatıra parasının üzerinde Artsakh Cumhuriyeti yazılacak ve aynı zamanda Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) sembollerinden biri olan ‘Biz ve dağlarımız’ anıtı yer alacak.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Almanya’daki Azerbaycan büyükelçiliğinin şirketin müdürüyle irtibata geçtiğini ve yazılı bir şekilde şikayetlerini ilettiğin ifade ediliyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının yaydığı bilgilere göre Alman şirketi şikayeti kabul etti ve Artsakh’a adanmış banknotlar basmaktan vazgeçti.

Daha önce de Azerbaycan Hükümetini Rus ‘Ural havayolları’ şirketi kızdırmıştı. Onların resmi dergisinde yayınlanan haritada Karabağ Ermenistan sınırları içerisinde yer almıştı.

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