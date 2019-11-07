Patrik Seçim Sürecine Karşı Dava Açıldı

Yurtdışında görev yapan patrik adaylarına patrik seçiminde kısıtlama getiren İçişleri Bakanlığı Talimatnamesi’ne karşı, Ermeni toplumundan bir grup yurttaş tarafından dava açıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın Eylül ayında patrik seçimi süreci için yayınladığı talimatname, yurtdışında görev yapan Türkiye doğumlu ruhanilerin adaylığına kısıtlama getirdi.

Türkiye Ermeni Patrikliği ve seçim işlerini yürüten Müteşebbis Heyet ise, talimatnameye itiraz etmeme kararı almıştı.

Agos’un haberine göre Ermeni toplumundan bir grup yurttaş talimatnamenin ilgili maddelerine karşı iptal ve yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı.

“Gelecek nesillerin yüzüne bakabilmek için…”

Gelişmeyi Ermeni toplumundan sivillerin başlattığı bir inisiyatif olan Toplum Girişimi duyurdu. Toplum Girişimi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Değabah Sırpazan Sahak Maşalyan, Ruhani Kurul Başkanı Sırpazan Aram Ateşyan ve Müteşebbis Heyet üyelerine yaptığımız onca çağrı bugüne kadar sonuç vermedi.

“Hepsi geleceğimizi tehlikelere atmak pahasına, bugünümüzü kurtardıklarını düşünmeye devam etti. Üstelik her biri talimatnamenin problemli olduğunu kabul etmesine rağmen dünyevi zaaflarına yenik düştü.

“Gelecek nesillerin yüzüne bakabilmek ve onlara daha umutlu bir gelecek bırakabilmek için seçimin durdurulması ve talimatnamenin için hukuki süreci başlattık”

Patrik seçimi krizinde yaşananlar

2008 yılından beri sağlık sorunları yaşayan Baş piskopos Mesrop Mutafyan’ın, Adli Tıp tarafından da onanan ağır demans hastalığı neticesinde, bilinçsiz yatışı ve görevlerini yerine getirememesi sebebiyle, 2010 yılında Başepiskopos Aram Ateşyan Patrik Genel Vekili hükümet tarafından atanmıştı.

Patriğin ağır sağlık sorunu 9 yılı aşkın süre stabil kalırken Ermeni toplumunun talebiyle 2016 yılının Ekim ayında seçim kararı alınmıştı. 2017’nin Mart ayında ise Karekin Bekçiyan Patrikhane’yi seçime götürmek için Patrik Kaymakamı seçildi.

Seçim sürecinin başlamasına rağmen Patrik vekilliğinden istifa etmeyen Aram Ateşyan göreve devam ederken seçimin yapılması için 2017 Ağustos’unda gönderilen dilekçe İçişleri Bakanlığı tarafından yanıtsız bırakıldı.

İstanbul Valiliği Karekin Bekçiyan’ın patrik kaymakamı seçilmesine dair işlemlerin geçersiz sayıldığını söylerken, içinde ‘sözde Patrik Kaymakamı Bekçiyan’ ifadelerinin yer aldığı bir mektupla patrik kaymakamının aldığı kararların hepsinin geçersiz sayılacağını kaydetti.

İstanbul Valiliği son olarak Patrik seçimini iptal etti. Ermeni toplumunun büyük çoğunluğunun onayını alan Karekin Bekçiyan bunun üzerine “Karanlık kampanyalar çok çirkin boyutlara ulaştı. Bu tutumun toplumumuzu daha da yıpratmasından ve hatta yozlaştırmasından korkuyorum” diyerek ülkeden ayrıldı.

Türkiye Ermenileri 84. Patriği Mesrob Mutafyan’ın 8 Mart’ta hayatını kaybetmesinin ardından yeni Patrik’in resmen seçilmesi için süreç başlamış oldu. Ancak, İçişleri Bakanlığı’nın talimatnamesi yeni bir tartışma başlattı.

(PT)

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