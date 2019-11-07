Hristiyan Öğretmen Açığa Alındı

Millî Gazete’de Hristiyan olduğu için hedef gösterilen ve linç kampanyasının odağına oturtulan Kuşadası’nda görev yapan Hristiyan inancına mensup din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla açığa alındı. MEB tarafından konunun açıklığa kavuşturulması için okula müfettiş gönderildi.

Müfettişler soruşturma başlatırken, linç kampanyasının mağduru olan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni de avukatı aracılığıyla kendisini hedef gösteren Millî Gazete başta olmak üzere tüm medya kuruluşları hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Okulda sevilen bir öğretmen olan Esma B. K.’nın öğrencileri de kendisine destek verirken, öğrencilerin Millî Eğitim Bakanlığı’na gönderilmek üzere bir destek kampanyası başlatarak imza topladığı öğrenildi.

MEB müfettişlerinin soruşturmasının ardından verilecek karar, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin Türkiye’nin AİHM’deki savunmasında belirttiği gibi tüm dinleri kapsayan, kültür ve ahlâk bilgilerinin verildiği bir ders mi yoksa sadece İslam’ın anlatıldığı ve bu dersi vermek için Müslüman olmanın zorunlu olduğu bir ders mi olduğunu da ortaya koyacak.

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