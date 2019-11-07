Ermeni Soykırımı Müze-enstitüsünde uluslararası sempozyum ve sergi gerçekleşecek

‘Ermeni Soykırımı müze-enstitüsü’ vakfı 8-9 Kasım tarihleri arasında ‘Ermenileri kurtarma işi Yakın Doğuda 1915-1923 yıllarında’ başlıklı iki günlük uluslarası sempozyum düzenleyecek.

8 Kasım’da sempozyum Ermeni Soykırımı müze-enstitüsünün konferans salonunda ikinci gün ise Ermeni Apostolik Kilisesinin Merkezi Eçmiadzin’de gerçekleşecek.

Bu sempozyumun amacı Ermeni Soykırımı sonucunda tehcire uğrayan Ermenilerin kaderini ve Ermeni mültecileri, özellikle çocukları ve kadınları kurtaran uluslararası örgütlerin faaliyetlerini anlatmaktır.

Sempozyum kapsamında Ermenistan’dan, Fransa’dan, Almanya’dan, Lübnan’dan, ABD’den gelen 23 bilim adamı raporlarını sunacaklar.

Çalışma dili Ermenice ve İngilizce olan sempozyumun aöılış konuşmasını Ermeni Soykırımı Müze-enstitüsünün müdürü Harutyun Marutyan yapacak.

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