Alman aşırı sağcı partiden Gülen önergesi

‘Federal hükümet söz konusu projeye ne para kadar ödedi? ‘

Süheyla KAPLAN

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) 2020 yılında hayata geçecek ve Fethullah Gülen cemaatinin içinde bulunduğu ‘House of One’ (Birlik Evi) adlı proje ile ilgili federal hükümetin yanıtlaması istemiyle altı soruluk soru önergesi sundu.

AfD Meclis Grubu adına Alice Weidel ve Alexander Gauland tarafından verilen önergede “House of One” adlı projeye Müslüman toplumuna bağlı diğer derneklerin yer almak istemediğine buna karşın Fethullah Gülen yanlısı Forum Diyaloğu’nun yer aldığına dikkat çekildi.

Önergede yer alan sorular şu şekilde:

Federal hükümet söz konusu projeye ne para kadar ödedi?

Federal hükümet projeye ne ölçüde katkıda bulunmak istiyor?

Federal hükümet hangi amaçla bu projeyi destekliyor?

Diğer Müslüman grupların bu projeye ilgilerinin olmadığı konusunda projenin perde arkasına dair Federal hükümet ne derecede bilgi sahibi?

Alman hükümeti FID Derneği’nin projedeki roluünü ve etkisini nasil acikliyor?

Projeye neden Almanca yerine İngilizce dilinde isim verildi?

Hatırlanacağı üzere, Berlin’de cami, kilise ve sinagogu aynı çatı altında toplayacak “House of One” (Bir Ev) adlı projeye destek veren iş kadını Catherine von Fürstenberg-Dussmann, projede Gülen yapılanmasına yakın bir derneğin yer alması nedeniyle çekildiğini açıklamıştı.

Catherine von Fürstenberg-Dussmann , “Dinler arasında anlayış ve diyalogu teşvik etmek yerine yeni çatışmalar yaratacak bir projeyi destekleyemeyeceğini” belirtmişti.

Projede Müslümanları temsilen yer alan derneğin Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğuna işaret eden Dussmann, “Gülen hareketinin” Müslümanlara ait sivil toplum örgütleri ile cami derneklerinin çoğu tarafından kabul görmediğini dile getirdi. Dinler arası diyalogun sağlanması için bir alana ihtiyacı olduğu kaydetti.

GÜLEN CEMAATİNE YAKIN DERNEK

İçinde cami, kilise ve sinagog barındıracak “House of One” projesinde, Müslümanları temsilen Gülen yapılanmasına yakınlığı ile bilinen “Forum Dialog” adlı dernek yer alıyor. Derneğin internet sayfasında, “Forum Dialog’un Fethullah Gülen’in öğretileri ve değerlerinden ilham alınarak kurulduğu, ancak hiçbir şekilde dini ya da etnik anlamda kapalı bir kuruluş olmadığı” belirtiliyor.

Berlin Senatosu, binanın inşa edileceği Petri Meydanı’nın 99 yıllığına House of Vakfı’na kiralanmasına karar vermişti. Eyalet senatosu, sembolik olarak 1 euro kira bedeli talep etmişti.

House of One projesinin, yaklaşık 43 milyon 500 bin euroya mal olması bekleniyor. Federal hükümet geçen yıl Kasım ayında projeye 10 milyon euro kaynak taahhüdünde bulunmuştu. Eyalet senatosu da Şubat ayında projeye aynı miktarda destek sağlanmasını onaylamıştı. Proje için yaklaşık 9 milyon 200 bin euro bağış toplandığı belirtiliyor. Temel atma töreninin 14 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanıyor.

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