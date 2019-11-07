Ali Öz’den “Tarlabaşı: Rumların Kayıp Mahallesi” Sergisi

12 Kasım’da Yunanistan Başkonsolosluğu-Sismanoglio Megaro’da açılacak sergi, 22 Kasım – 6 Aralık tarihleri arasında ise Beyoğlu Rum Ortodaks Kilisesi’nde görülebilir.

Ali Öz’ün “Tarlabaşı: Rumların Kayıp Mahallesi” başlıklı kişisel sergisi 12 Kasım’da Yunanistan Başkonsolosluğu-Sismanoglio Megaro binasında açılıyor.

Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu; Beyoğlu Rum Ortodoks Kilisesi ve Cemaati Vakfı ve Politis Gazetesi işbirliğinde gerçekleştirdiği sergi 21 Kasım’a kadar açık kalacak. Sergi 22 Kasım – 6 Aralık tarihleri arasında ise Beyoğlu Rum Ortodaks Kilisesi’nde görülebilir.

Sergi her iki mekanda da Pazartesi – Cuma günleri 15.00 – 20.00 saatleri arasında gezilebilir.

Sergi broşüründe “Tarlabaşı: Rumların Kayıp Mahallesi” hakkında şu bilgi veriliyor:

“Rumların çok sevdiği bir mahalle olan Tarlabaşı, 1964 olayları ve sonrasında mahallede yaşayan yabancı uyrukluların zorunlu gidişinden sonra bozulmaya başladı. Mahallenin karakterinin kaybolması, Tarlabaşı Caddesi’ni genişletmek için bazı binaların istimlak edilmesi ve bunu izleyen gereksiz inşaatlar mahallenin görüntüsünü kökten değiştirdi.

Mahalleye 2010 yılından sonra gidip gelmeye başlayan Ali Öz bozulma süreci tamamlandığında ortaya çıkan Tarlabaşı’nın bu yeni görüntüsünü fotoğraflarına yansıttı. Sanatçı, bu çalışması kapsamında; mahalleyi yeniden canlandırmak için; Beyoğlu Rum Ortodoks Kilisesi ve Cemaati Vakfı’nın çabalarıyla tamir edilen ve bugün yeniden kullanılmaya başlanan Rumlara ait simgesel binaları da fotoğraflıyor. Bir mahallenin dokusunun korunması ve kentsel dönüşümünün o mahallenin tarihine saygı gösterilerek yapılmasının İstanbul şehrinin kültürüne olsa olsa olumlu etkileri olacaktır.”

Ali Öz hakkında

Fotoğraf çekmeye 1979’da başladı. Ankara Siyasal Bilgiler Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. Kendisinin “politik röportaj” diye adlandırdığı çalışmalarının yanı sıra, Türkiye’de ve yurtdışında birçok sergi açtı. Fotoğraf dalında pek çok ödüle sahip. Sırasıyla Nokta, Güneş, Milliyet, Cumhuriyet, Aktüel, Tempo, NTV Mag ve Birgün’de çalıştı. (AÖ)

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