Zohrab Mnatsakanyan, İsveç’te Ermenistan’daki demokratik reformlardan konuştu – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, 6 Kasım’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Vladimir Pristayko ile birlikte, İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde Doğu Ortaklığının 10. Yıldönünümüne adanmış olan etkinlik çerçevesinde “Ermenistan ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarıyla Sohbet” başlıklı bir konferansa katıldı.

Dışişlerinden yapılan açıklamaya göre Bakan Mnatsakanyan, Doğu Ortaklığı çerçevesinde Ermenistan’ın AB ile işbirliği, Ermenistan’da demokratik reformlar ve ülkenin dış politika önceliklerinden bilgiler sundu.

Ermenistan’da yapılan kadife devrime değinen Bakan Mnatsakanyan, özellikle ilk aylarda hükümetin esas olarak görevinin temelindeki en acil talepleri ele almaya odaklandığını belirtti: yani, yolsuzlukla mücadele, ekonomik ve sosyal yaşamda eşit fırsatların sağlanması, adaletin güçlendirilmesi, seçimlerin yapılması.

Zohrab Mnatsakanyan, “Şu anki en önemli amaç, devletin yapısal kabiliyetlerini güçlendirmektir; böylece, siyasi irade ne olursa olsun, kamu kurumları demokrasiye, insan haklarına saygıya, hukukun üstünlüğüne dayalı bir modeli sürdürme kabiliyetine sahip olur. Ve Ermenistan’da bugün tam bu süreç hayata geçirilmekte.”dedi.

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