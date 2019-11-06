Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye tarihiyle uzlaşmalı ve cevap vermeli – Ermenistan Kamu Radyosu

Resmi bir ziyaret için Ermenistan’da bulunan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopulos, Ermenistan’dan Türkiye’ye bir mesaj yolladı.

Armenpress ajansının haberine göre Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sargsyan ile basına ortak açıklamasında bulunan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopulos , Ermeni Soykırımı ve Pontus Rum Soykırımı’na değinerek Türkiye’nin tarihiyle uzlaşıp cevap vermesi gerektiğini belirtti.

Pavlopulos şu açıklamada bulundu: “Ermenilerin Soykırımı’nı hatırlıyoruz, Pontus Rumlarının Soykırımı’nı hatırlıyoruz. ABD Temsilciler Meclisi’nin, Soykırımı tanıyanların sayısını genişlettiğinden çok memnunuz.

1996’da Ermeni Soykırımı’nı Parlamento düzeyinde tanıdık ve 24 Nisan’ı Ermeni Soykırımı Anma Günü olarak kabul ettik. 2014’te ise Ermeni Soykırımı’nın inkarını suç olarak sayılmasını kabul ettik.

Pontus Rum Soykırımı’nı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından oybirliğiyle kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Buradan Türkiye’ye bir mesaj göndermek istiyoruz. Bu ülke tarihiyle uzlaşmalı, cevap vermeli ve özür diemelidir.”

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