Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos Ermenistan’da: Türkiye geçmişiyle barışmalı ve özür dilemeli

Ermenistan’a resmi ziyareti sırasında ‘Ermeni soykırımını’ ve ‘Pontus Rum soykırımını’ andıklarını söyleyen Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye’nin er ya da geç geçmişiyle barışması gerektiğini söyledi.

Erivan‘da Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Pavlopoulos, “‘Ermeni soykırımını‘ ve ‘Pontus Rum soykırımını’ anıyoruz. ABD Temsilciler Meclisi‘nin birkaç gün önce 1915 Ermeni olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören karar tasarısını kabul etmesinden memnunuz. Yunanistan olarak biz, 1996’da Ermeni soykırımını parlamentoda tanıdık, 24 Nisan’ı Ermeni Soykırımı Günü olarak ilan ettik ve 2014 yılında Ermeni soykırımının reddini suç kapsamına aldık” ifadelerini kullandı.

Pavlopoulos, Ermenistan parlamentosunun ‘Pontus Rum soykırımını’ oy birliğiyle kabul etmesi karşısında minnet duyduklarının altını çizdi.

Erivan’dan Ankara’ya bir mesaj göndermek istediklerini belirten Pavlopoulos, “Türkiye, geçmişiyle barışmalı, bir cevap vermeli ve özür dilemeli” diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/dunya/201911061040565410-yunanistan-cumhurbaskani-pavlopoulos-ermenistanda-turkiye-gecmisiyle-barismali-ve-ozur-dilemeli/

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