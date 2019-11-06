Türk Arşivciler Derneği’nden ABD’ye sert tepki: Soykırımı siyasiler değil, tarihçiler araştırmalı

Taha Emre Özdemir Türk Arşivciler Derneği tarafından yapılan açıklamada sözde ‘Ermeni Soykırımı’ karar tasarısını 405’e karşı 11 oyla kabul eden ABD Temsilciler Meclisi sert ifadelerle eleştirildi: “Bu tür anlamsız girişimler siyaseti soysuzlaştırıyor.” “ABD Temsilciler Meclisi’nin, bir kısım çevrelerin Ermeni iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesine, diğer bazı ülkelerde parlamentolarda görüşülen benzer kararlara karşı çıktığımız gerekçelerle itiraz etmekteyiz.” denilen açıklamada, “Üçüncü ülkelerin parlamentolarının siyasi niteliği apaçık ortadadır. Parlamentolar gibi siyasi organların tarihi konularda karar alma yetkisi olmadığı ve tarihin tarihçiler tarafından yazılması gerektiği hususları üzerine özellikle vurgu yapmak istiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

‘Soykırım kararı uluslararası mahkemelerce alınabilmeli’

Türk Arşivciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Terzi’nin imzası ile yayımlanan açıklama şöyle devam etti:

“Tarihte yaşanan büyük acıların hepsi soykırım olarak nitelendirilemez. Soykırım konusundaki kararlar ancak uluslararası hukuka uygun kurulan uluslararası mahkemelerce alınabilmelidir.”

‘Türkiye Ermenilerin yaşadığı acının farkında’

“Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında Türkler, Ermeniler ve diğer milletler büyük acılar yaşamışlardır. Türkiye, Ermenilerin I. Dünya Savaşı sırasında yaşadıkları acıların farkındadır. Ancak, savaş sırasında çok daha fazla sayıda Türk aynı acıları çekmiş, birçokları da hayatını kaybetmiştir. Türkiye, herhangi bir grup için bu dönemin trajik sonuçlarını küçümsemeden, söz konusu trajedinin tek taraflı bir şekilde bir grubun diğerine karşı işlediği soykırım olarak takdim edilmesine karşı çıkmaktadır.”

‘Arşivlerimiz bütün araştırmacılara açık’

“Türkiye geçmişiyle yüzleşmekten korkmadığı gibi 1915’te yaşananları tartışmaya hazırdır. Konuyla ilgili olarak Türkiye’nin arşivleri dünyanın her tarafından gelen araştırmacılara açıktır. Konuyla ilgili üçüncü ülkelerdeki arşivlerinden de yararlanarak 1915 olayları konusunda yeni araştırmalar yapılmalıdır.

Ayrıca, birçok tarihçi, derin acı sonuçlar doğursa da 1915 Olaylarının soykırım tarifi içine sokulamayacağını, sadece Ermenilerin acılarına odaklanılarak Müslüman nüfusun çektiği acıların görmezlikten gelinmesinin tarihi gerçeklere ve hakkaniyete uygun olmadığını vurgulamaktadır. Her zaman bu tür iddialar karşısında Türk Arşivlerin açık olduğunu söylemekteyiz ve görevin tarihçilerde olduğunu belirtiyoruz.”

‘Bu girişimler siyaseti soysuzlaştırıyor’

“Siyaseti soysuzlaştıran bu tür anlamsız girişimler ancak ve ancak kin ve nefret doğurucu eğilimlere yol açacaktır. ABD Temsilciler Meclisi’nin, bir kısım çevrelerin Ermeni iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen bir karara dönüştürmesini, Türk Arşivciler Derneği olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz.” https://www.yeniakit.com.tr/haber/turk-arsivciler-derneginden-abdye-sert-tepki-soykirimi-siyasiler-degil-tarihciler-arastirmali-951339.html