Levon Aronyan, Grand Chess Tour Bükreş turnuvasına katılacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’ın önde gelen satranç oyuncusu Levon Aronyan, Romanya başkenti Bükreş’teki Grand Chess Turnuvasına katılacak.

2019 Superbet Rapid & Blitz turnuvasında 10 satranç oyuncusu yarışacak. 6-8 Kasım’da katılımcılar 9 hızlı satranç oyunu ve 9-10 Kasım’da ise 18 blitz satranç oyunu oynayacak. Ödül fonu 150.000 dolar olmakta. Zafer kazanan biri 37,500 dolar alacak. 10. yerde bulunana ise 7,500 dolar verilecek.

Grand Chess Tour’un beş turu ardından şu anki lider 54,4 puanla Magnus Carlsen olmakta. Levon Aronyan, şu anda Amerikalı Fabiano Caruana ve Rus Sergey Karyakin ile 4. Ve 6. sıraları paylaşıyor, ancak satranç oyuncumuz bir tur az oynadı.

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