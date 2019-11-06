Leonid Kalaşnikov: Ermenistan’a verdiğimiz silahlardan kimseye vermiyoruz

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Komitesi Başkanı Leonid Kalaşnikov, Moskova’nın Ermenistan’a desteği ve iki ülke arasında stratejik ilişkiler hakkında konuşarak ‘’Bugüne kadar Erevan’a çok sayıda silah sattık, aslında biz diğer ülkelere de silah satıyoruz ama Ermenistan ile olan ilişkilerimiz ve silah tedarikimiz diğerlerinden farklıdır’’ dedi.

Basın mensuplarının Kalaşnikov’a ‘’Diğer ülkelere silah satışınız ile Ermenistan arasındaki fark nedir?’’ sorusu üzerine Kalaşnikov “Dediğim gibi biz diğer ülkelere de silah satıyoruz ama Ermenistan’a verdiğimiz silahları bugüne kadar kimseye vermedik’’ diye cevap verdi.

“18 AVCI UÇAĞI GÖNDERİLECEK”

Geçtiğimiz aylarda da Rusya Devlet Haber ajansı TASS ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ermenistan’a yerleştirilecek SU-30SM tipli savaş uçakları MİG-29’larla değiştirilecek ve Ermenistan’a toplamda 18 avcı uçağı gönderileceğini bildirmişti.

Geçtiğimiz sene ise Ermenistan silahlı kuvvetleri ile Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Askeri Bölge Hava Savunması’na ait S-300PM Favorit hava savunma füze sisteminin katıldığı askeri tatbikat düzenlenmişti.

Hatırlatmak lazım ki, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan savaşta Rusya, Ermenistan’dan taraf olarak Ermeni ordusuna ciddi destek verdi ve en nihayetinde Dağlık Karabağ işgal altına alındı. Ardından Ermenistan’da kurulan Rus askeri üsleri bugüne kadar Ermenistan’ı korudu ve Dağlık Karabağ işgalinin günümüze kadar davam etmesine sebep oldu.

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