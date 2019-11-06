Le Temps, Türkiye’nin etnik temizlik hedefini yazdı

İsviçre’de Le Temps gazetesi, Türkiye-ABD-Rusya hattında dönen ‘ateşkes’ oyununu sayfalarına taşıyan bir haber yaptı. Gazete ‘ateşkes’ açıklamasına rağmen Türk devleti ve çetelerinin saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Kuzey ve Doğu Suriye’ye bir gazetecisini gönderen Le Temps, “Suriye satrancında yalancı poker” başlığı altında bölgedeki gelişmeleri yazdı.

Til Temir’e giden gazetenin muhabiri bölge sakinlerinin, Türk devleti ve çetelerinin etnik temizliğe başvurduğu yönündeki söylemlerini verdi. Gazete, “Çatışmanın tarafları tarafından kabul edilen teorik ateşkes rağmen savaş tüm yakıcılığıyla devam ediyor” ifadesini kullandı.

Ateşkes yok, siviller vuruluyor

Haberde, Fee Burma Ranger adlı insani örgütün konvoyuna saldırıyı hatırlatılırken bu saldırıda Zau Seng isimli Myanmarlı doktorun hayatını kaybettiği belirtildi. Grubun üyelerinden David Eubank “Ateşkes yok. Türkiye sivilleri hedefliyor daha da kötüsü, insani görevlileri hedefliyor” dedi.

Muslim: Etnik temizlikle karşı karşıyayız

Gazete Türk, Rus ve Suriye birlikleri “patlayıcı” bir ortamda birbirlerine yakın gittiğine belirterek PYD Sözcüsü Salih Muslim’in düşüncelerine de yer verdi. Muslim, Türk devletinin DAİŞ’ten oluşan paralı çetelere dayandığını dile getirdi. Muslim şunları belirtti: “Türk hükümeti tarafından uygulamaya konulan bir etnik temizlik ile karşı karşıyayız. Türkiye’nin Rojava’yı işgal etmek için dayandığı paralı askerler, cihatçılardır. Saflarında DAİŞ üyeler var. Onların varlığı Kürtlerin kendi topraklarında barışçıl bir şekilde yaşama önünde engeldir.”

Özerk Yönetimin yetkililerinden Abdulkerim Ömer de Türk Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan’ın Kürtleri bölgeden sürerek, yerlerine Arap mültecileri yerleştirmek istediğini söyledi. Ömer, bu durumun kalıcı bir şekilde demografik dengeyi değiştirebileceği tepkisinde bulunurken, “Yüzyıllardır çoğunlukta oldukları bölgelerde artık hiç bir Kürt, hiçbir Hristiyan olmayacak” diye belirtti.

BERN

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