Kıbrıslı Rum Bakan: Yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi konusunda yanlışlıklar yaptık

Kıbrıs Rum Kesimi Maliye Bakanı Harris Georgiades, ülkesinde yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi konusunda bazı yanlışlıkların yapıldığını kabul etti.

Lefkoşe’de bir toplantıda konuşan Rum Bakan, yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesiyle ilgili geçmişte yapılan yanlışların düzeltilmesi için etkili adımların yılbaşından bu yana yürürlüğe sokulduğunu bildirdi. Rum Bakan, “Kabul etmemiz gerekir, ilk yıllarda hatalar yapıldı ve bunlar önemsiz değildi.” ifadesini kullandı.

Kamboçya Başbakanı Sen’in akrabaları da listede

Reuters’in, ekim ayında Kamboçya Başbakanı Hun Sen’in akraba ve yakını 8 kişinin Kıbrıs pasaportu satın aldığını gündeme getirmesi, Rum Kesimi’nde muhalefetin sert tepkisine yol açmıştı.

Ülkesinde kamu fonlarını haksız yere kullanmak ve yolsuzluktan suçlanan Malezyalı işadamı Low Taek Jho’nun da yasa dışı bir şekilde Kıbrıs vatandaşlığına geçmesi yine yoğun tepkilere neden olmuştu.

Rum Kesimindeki muhalif basına göre, 2013 ile 2018 yılları arasında yatırım karşılığı 3 bin 200 işadamı ve ailesi vatandaşlığa geçti. Bu yolla Kıbrıs Rum Kesimi’ne gelen yatırımların toplamının ise 6.6 milyar Euro’yu bulduğu tahin ediliyor.

AB’den Rumlara uyarı

Güney Kıbrıs hükümeti gayrimenkul yatırımı karşılığında AB pasaportu sağlayan Altın Vize (Golden Visa) programında Brüksel’den gelen eleştiriler üzerine mart ayında değişiklikler yapmıştı.

Yatırımcı vizelerinde suistimal ve kara para aklama olabileceğini belirten Avrupa Konseyi’nin raporundan sonra Güney Kıbrıs, kuralları ve kontrolleri sıkılaştıran bazı düzenlemeler yapma yoluna gitmişti.

Güney Kıbrıs Vatandaşlığı için en geçerli 2 yatırım türü bulunuyor: Bunlardan ilki, toplam değeri 2 Milyon Euro olan gayrimenkul almak veya en az 2 Milyon Euro tutarında Kıbrıs Hazine bonosu ile en az 500 bin Euro değerinde konut almak. Kıbrıs Pasaportu alındıktan sonra yapılan yatırımların en az 3 yıl süreyle elde tutulması şart koşuluyor.

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