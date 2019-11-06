Gazeteci Estukyan: Ermeni Soykırımı siyasi hesaplar için tartışma konusu yapılmasın

Gazeteci Yazar Pakrat Estukyan: Ermeni Soykırımı’nın siyasi hesaplar için tartışma konusu yapılması Avrupalı ya da Amerikalı parlamenterlerin hakkı değildir.

Agos gazetesi yazarlarından Pakrat Estukyan, ABD Temsilciler Meclisinin Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıyan yasa tasarısını değerlendirdi. Estukyan, “1915 hiç şüphesiz ki soykırımdır ve bugün siyasi hesaplar için bunun tartışma konusu yapılması Avrupalı ya da Amerikalı parlamenterlerin hakkı değildir” dedi. Tasarının TBMM’de AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP’nin oylarıyla kınanmasını da eleştiren Estukyan, Barış Ünlü’nün “Türklük Sözleşmesi” kitabına atıfla “Söz konusu Ermenilerin uğradığı haksızlıklar olunca ‘Türklük Sözleşmesi’ derhal devreye giriyor” dedi.

ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, 29 Ekim’de toplanarak 1915 Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıyan yasa tasarısını 11’e karşı 405 oyla kabul etti. ABD Temsilciler Meclisi’nin kararı, AKP, CHP, MHP ve İYİ Partinin oylarıyla Meclis’te kınandı.

Agos gazetesi Ermenice Editörü Pakrat Estukyan, gelişmeleri MA’dan Ferhat Çelik’e değerlendirdi.

“100 YIL ÖNCE 2 MİLYON ERMENİ YAŞIYORDU, BUGÜN İSE 60 BİN”

“1915 Ermeni Soykırımı’nın tartışma konusu yapılması, bunun soykırım olup olmadığı tartışılması beni rencide etmektedir” diyen Gazeteci-Yazar Estukyan, 1915’te yaşanan Ermeni Soykırımı’nın bütün dünya tarafından bilindiğini söyledi. Soykırım yapıldığına ilişkin bugüne kadar sayısız belge ve kanıtın olduğunu ifade eden Estukyan, “Her şeyin başında 100 yıl önce bu coğrafyada 2 milyon kadar Ermeni yaşıyordu. Bugün ise 60 bin kadar Ermeni var. Bu bile kendi başına ne olduğuna dair bir kanıttır. Dolayısıyla bunu siyasi saikler ve hesaplarla, siyasi arenada tartışılması bizleri rahatsız etmektedir. 1915 hiç şüphesiz ki soykırımdır ve bugün siyasi hesaplar için bunun tartışma konusu yapılması Avrupalı ya da Amerikalı parlamenterlerin hakkı değildir” diye belirtti.

“ABD BU TASARIYI TÜRKİYE’YLE DÜŞTÜĞÜ SİYASİ KARŞITLIK ÜZERİNDEN ONAYLIYOR”

Aynı tasarının ABD’de defalarca Temsilciler Meclisi’ne geldiğini belirten Estukyan, “Ancak bu tasarı her seferinde, birilerinin araya girmesiyle kabul edilmedi. ABD bu tasarıyı Türkiye’yle düştüğü siyasi karşıtlık üzerinden onaylıyor. Bugünkü politik konjonktür gereği 405 üye birden bu tasarıyı kabul etti. Bu çok çarpıcı geliyor. Çünkü o 405’in yarısı demokratsa yarısı da cumhuriyetçi. İki karşıt görüşün aynı tasarıda hemfikir olması ayrı bir mesaj içeriyor” dedi.

“TÜRKLÜK SÖZLEŞMESİ”

ABD Temsilciler Meclisi’nin kararının, Meclis’te AKP, CHP, İyi Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedilmesi ve kınanmasına değinen Estukyan, sözlerini şöyle sürdürdü: “4 partinin ortak tutumunu Barış Ünlü, yazdığı ‘Türklük Sözleşmesi’ kitabında açıkladı. Ünlü kitabında gerçekten var olmayan, belgesi ve altında imzası olmayan bir sözleşmeden söz ediyordu. ‘Türklük Sözleşmesi’ refleksler halinde yan yana gelebilen bir toplum ve devlet zihniyetini anlatmak üzere üretilmiş bir ifadeydi. O bağlamda Ermeni Soykırımı veya Ermenilerin uğradığı haksızlıklar ya da Kürtlere uygulanan baskı, zulüm ve asimilasyon politikaları olunca ‘Türklük Sözleşmesi’ derhal devreye giriyor.” (HABER MERKEZİ)

https://www.evrensel.net/haber/390398/gazeteci-estukyan-ermeni-soykirimi-siyasi-hesaplar-icin-tartisma-konusu-yapilmasin

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