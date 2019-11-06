Çavuşun Kilisesi sıfır çekti

Doğu Roma İmparatorluğu’nun Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesi sonrasında Kapadokya’da manastırlar yapılmaya başlandığı dönemde, ilk geniş hacimli kilise olarak kayadan oyularak oluşturulan Çavuşin Kilisesinde uzun zamandır restorasyon çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalardan dolayı turiste kapalı olan bu önemli konumda ki kilise, ekim ayı ziyaretçi istatistiklerine göre 0 çekti. https://www.nevsehirkenthaber.com/turizm/cavusun-kilisesi-sifir-cekti-h29806.html