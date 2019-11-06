Bakü’de Ermenice şarkı dinleyen Azerbaycan vatandaşı tutuklandı

Regionmonitor.com sitesinin aktardığı bilgilere göre geçenlerde internet ortamında Azerbaycan’lı gençlerin Bakü sokaklarında arabayla gezerken Ermenice şarkılar dinlediklerini içeren bir video yayıldı.

Videoda Azerbaycan’lı gençlerin özellikle Türkiye de dahil olmak üzere Yakın Doğu bölgesinde hit haline gelen Spitaktsi Hayko ve Super Sako’nun ‘Mi gna’ (Gitme) şarkısını dinliyorlardı.

Yayılan video Azerbaycan halkı arasında büyük paniğe neden oldu.

6 Kasım tarihinde artık Bakü polisi açıklamada bulunarak arabasında Ermenice şarkı dinleyen şahısı tespit ederek düzenlenen operasyon sonucunda tutukladıklarını bildirdi.

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