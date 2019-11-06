Asuri-Süryaniler’den mesaj: Soykırıma izin vermeyin

Avrupa Süryani Birliği (ESU) Temsilcisi Shleymun Rhawi, ve Süryani Soykırımı ve Araştırmalar Merkezi (Seyfo Center) Başkanı Sabri Atman Türk devletinin Rojava’yı işgal saldırının hedefinden Asuri-Suryani halkı da olduğuna dikkat çekerek, buna karşı nerde olursa olsun Asuri-Süryanilerin ayağa kalması çağrısında bulundular.

MURAT MANG / BIELEFELD

Türk devleti ve çetelerinin Kuzey Doğu Suriye’ye yönelik saldırıları nedeniyle sadece Kürtler değil Ermeniler, Asuri Süryaniler de soykırım tehdidi altında. Saldırılar nedeniyle kimi Süryani köyleri boşalırken, bölge halkları işgalcilere karşı omuz omuza direniyor. Süryani Askeri Meclisi ve Süryani Bet Nehrin Kadın Savunma Güçleri geçtiğimiz günlerde yaptıkları ortak açıklamayla “Til Temir’de yaşayan Asuri ve Süryanilerin hayatı tehlikede” açıklamasında bulunurken, Avrupa’daki Süryani temsilcileri uluslararası topluma duyarlılık çağrısında bulundu.

Avrupa Süryani Birliği (ESU) Temsilcisi Shleymun Rhawi, “Türk devleti demografik değişimi ve etnik temizliği amaçlayan bu saldırıyla insanlık suçu işliyor” dedi. “1915 yılında soykırıma uğrayan Süryani-Asuri-Keldani-Arami halkları bugünkü saldırıların kendi varlığına kastedeceğini bilmektedir” diyen Rhawi, Süryani halkının geleceği, kimliği, tarihsel, kültürel değerlerinin yok oluş tehlikesiyle yüz yüze olduğunun altını çizdi.

Süryani halkı ayağa kalkmalı

Süryani halkını saldırılara karşı tepkilerini dile getirmek için ayağa kalkmaya çağıran Rhawi, “Süryani halkı, dünyanın neresinde olursa olsun, kimliğini, anavatanı Bethnahrin’de varlığını korumak ve sesini dünyaya duyurmak için, ayağa kalkmalıdır” dedi.

Türkiye’ni katliamını durdurun

“Uluslararası güçleri ve kamuoyunu da harekete geçmeye, Türk katliamlarını durdurmaya davet ediyoruz” diyen Rhawi şöyle seslendi: “Suriye’de Süryanilerin ve Hristiyanların etnik, dinsel varlıklarını devam ettirmeleri için ABD, Rusya, Avrupa Birliği, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletlerin bu duruma karşı tavır almaları tarihi bir sorumluluktur. İnsanlığın kanlı ve kara bir lekeden kurtarılması için, tek şart bu soykırımı durdurmaktır.”

Süryani Soykırımı ve Araştırmalar Merkezi (Seyfo Center) Başkanı Sabri Atman da soykırım tehlikesine işaret etti. Soykırımın insanlık suçu olduğunun altını çizen Atman,”Soykırıma karşı etnik kökeni ne olursa olsun bütün insanlığın hep birlikte karşı duruş sergilemesi gerekir” diye belirtti.

Atman, uluslararası çıkar ilişkilerine dikkat çekerek yaşanan tehlikenin altını şu cümlelerle çizdi: “Ancak ne var ki her zaman olduğu gibi büyük güçler basit bir toplama ve çıkarma denklemiyle politikalarını sınırlı tuttular. Bu güçlerden her biri ben bu işten ne elde edebilirim dedi, daha açıkçası çıkarıyla meşgul oldu. Bir nevi Kürt halkı, Asurlar ve bölgedeki diğer halklar savunmasız ve tek başına bırakıldı.”

İşgal saldırılarına tepki amacıyla onbinlerce insanın dünya çapında ve özellikle Avrupa ülkelerinde yaptıkları eylemlerin önemli olduğunu vurgulayan Seyfo Center Başkanı Sabri Atman güçlü potansiyele sahip olan Kürt halkının diplomatik kanalları ne denli harekete geçirebildiği ya da geçirebileceğinin önemli olduğunu kaydetti.

50 eyaletin 49’u soykırımı tanıdı

Asuri Süryanilere soykırım yapıldığını kabul eden ABD’nin eyaletlerine geçtiğimiz aylarda Kaliforniya’nın da eklendiğini hatırlatan Atman şunları aktardı: “Kaliforniya eyaleti 8 Eylül’de Osmanlı Türkiye’sinde gerçekleşen Asur 1915 (Süryani) soykırımı ve Irak’ın Simele şehrinde Irak ordusu tarafından 1933 yılında gerçekleşen Simele katliamını resmen tanıdı. Amerika’nın 50 eyaletinden 49’u Ermeni soykırımını kabul etti. Daha önce hazırlanan taslaklarda sadece Ermeni soykırımından söz ediliyordu. Ancak en son Kaliforniya olmak üzere diğer 3 ayrı eyaletlerde Asur (Süryani) ve Helen soykırımları da tanınmaya başlandı.”

Yeni bir soykırımla karşı karşıyayız

Seyfo Center olarak ilişkide bulundukları birçok politikacıya Türkiye’nin etnik temizlik harekatına karşı tavır almaları çağrısında bulunduklarını belirten Atman, “Bütün dünyanın gözleri önünde Ermeniler, Asuriler, Kürtler yeni bir soykırımla karşı karşıyadır.

Amerika’da Kongre üyesi Adam Shiff ve Tulsi Gabbard ile birlikte birçok kongre üyesine kaygılarımızı ilettik. Görüştüğümüz siyasetçilerden Türkiye’nin etnik temizlik girişimlerine karşı tavır sergilemelerini talep ediyoruz. Çoğu taleplerimizi gündemleştirdi” dedi.

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