The Jerusalem Post: İsrail’in eski bakanlarından Ermeni Soykırımı’nı tanıma çağrısı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni Jenosidi’ne değinen ‘The Jerusalem Post’ gazetesinde yayımlanan makalede şu ifadelere yer verildi: Ne yazık ki İsrail, geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi Temsilciler Meclisi’nin, Ermeni Soykırımı’nı tanıdığı gibi davranmamıştır. Bunun esas sebebi Türkiye ile ilişkileridir. Bu pek olumsuz bir duruma yol açtı. Bu durumda soykırımdan kurtulan insanlar tarafından kurulan bir devlet, aynı vaziyette bulunmuş olan başka bir azınlığın halini anlamadı.

Şimdi İsrail’in, kendi hatalarını düzeltme şansı var. İsrail-Türkiye ilişkileri, pek düşük bir seviyede bulunmakta. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert ve antisemit beyanatlarda bulunuyor.

Gazeteci, yazar ve eski İsrail Maliye Bakanı Yair Lapid ise Twitter hesabında şunları yazdı: “Ermeni Soykırımı’nı tanımak üzere ABD Kongresi Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylama, tarihi hakikat ve adalet uğruna yükselen bir sesti. Türkiye’nin, dünyayı korkutmasına izin verilmemeli. İsrail’in, Ermeni Soykırımı’nı tanıması için mücadeleme devam edeceğim”.

Eski İsrail Eğitim ve İçişleri Bakanı Gideon Saar ise, tekrar Twitter hesabında şöyle yazdı: “ABD Temsilciler Meclisi’nin, 100 yıl önce işlenen Ermeni Soykırımı’nı tanımak için attığı adımı olumlu olarak değerlendirmekteyim. İsrail de bu vahşeti tanıdığını ilan etmelidir”.

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