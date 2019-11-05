Rahibe’ye tehdide Bostancı el koydu

Mardin’in Dargeçit ilçesindeki Süryani köyü Zaz’daki 1500 yıllık Mor Dimet Kilisesi Manastırı’nda yaşayan Rahibe Verde Gökmen’e yönelik köy muhtarı ve yakınları tarafından uzun zamandır sürdürülen tehdit ve tacizlerin sona erdirilmesi için girişimler başlatıldı.

Protestan Kiliseler Derneği Basın Sözcüsü Soner Tufan, Rahibe’nin durumunu AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Prof. Dr. Naci Bostancı’ya aktararak çözüm getirilmesini istedi. Bostancı, konuyla ilgilendiğini belirterek Mardin Milletvekilleri, Mardin Valisi ve Dargeçit Kaymakamı ile görüşerek önlem alınmasını istediğini söyledi.

2000’li yılların başında, ilçeye 20 kilometre uzaklığındaki terk edilmiş Zaz köyündeki 1500 yıllık Mor Dimet Kilisesi’ne yerleşen 63 yaşındaki Süryani rahibe Verde Gökmen’in, korucular, köy muhtarı ve manastırda define aramak isteyenler tarafından taciz ve tehdit edildiğine dair haberlerin yayınlanmasının ardından olaya tüm kiliselerden ve diğer inançlardan da tepki gösterildi.

Sosyal medya üzerinden de tepkilerin gösterildiği olayda, vatandaşlar rahibeye destek mesajlarının yanı sıra manastırın bağlı bulunduğu Süryani Kadim Kilisesi’ne de çağrıda bulunarak rahibenin yalnız bırakılmamasını istedi.

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