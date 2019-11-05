Orhan Pamuk’tan Ermeni Soykırımı açıklaması, “Hakikati söylemek, yapabileceğim tek şey”

Ünlü Türk yazar, Nobel Ödülü sahibi Orhan Pamuk, Şarjah Uluslararası Kitap Fuarına katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürdürdüğü politikadan memnunsuzluğunu dile getirmekten kaçınmayan yazar, Ermeni Soykırımı gerçeğini tanımaktan da korkmuyor. Ancak Türkiye’de binlerce Kürdün ve milyondan fazla Ermeni’nin öldürüldüğünü dile getirdiği için milliyetçiler tarafından hedef haline getirilen yazar, kendini cesur sanmıyor, sadece düşündüklerini söylediğini belirtiyor.

Fuar kapsamında yaptığı konuşmada kendini mutlu bir yazar hissettiğini dile getiren Pamuk, “Benim yaşadığım ülkede yazar arkadaşlarımdan birçoğu şuanda hapiste bulunuyor. Ben yazmaya devam ediyorum ve bunun için mutluyum. Yapabildiğim tek şey, hakikati yazmaktır” ifadelerini kullandı.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...