Muş’taki Ermeni Surp Marine Kilisesi definecilerin hedefinde

Duvarlarının büyük bölümü yıkılan ve çatısı çöken Muş’taki tarihi Ermeni Surp (Kutsal) Marine Kilisesi yok olmakla yüz yüze.

Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün sit alanı olarak ilan ettiği Ermeni kilise, koruma altına alınmadığı için define avcılarının hedefinde.

Muş merkeze bağlı Kale (Surp Marine mahallesi) Mahallesi’nde bulunan 7 yüzyıla ait Kilise, kaderine terk edilmiş durumda.

1958 yılında kadar kamu mülkü olan kilise, Muş İl Özel İdaresi’nin 1958 yılında içinde yer bulunduğu araziyi satması ile birlikte Söylemez ailesinin mülkü olmuş. Bakımsızlıktan duvar taşlarının büyük bir bölümü düşüp, çatısı çöken kilisenin yine her tarafına çukurlar kazılmış halde.



Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün internet sitesinde sit alanı olarak geçen, ancak kaderine terk edilmiş olan kilise, kentteki birçok tarihi yer gibi definecilerin hedefi olmuş durumunda.



Kilisenin bulunduğu mahallede eski evler (Ermeni evler) bulunduğu gerekçesiyle 21 Ekim 2012’de Bakanlar Kurulu kararıyla “kentsel dönüşüm alanı” ilanı edildi.

TOKİ ile belediye arasında 2 Temmuz 2013 tarihinde imzalanan protokolle 11 hektarlık alan için kentsel dönüşüm süreci işlemeye başladı. Konut sahiplerinin bir kısmı ile anlaşan Muş Belediyesi, sahipleriyle anlaşmaya varılamayan diğer yerler için ise kamulaştırma yoluna başvurdu. Kamulaştırılması istenen kısım içerisinde Ermeni Surp Marine (Muşet) kilisenin yer aldığı arazi de yer aldı.



Muş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, Kale Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında inşa edilecek kalıcı konut ve sosyal donatı sahalarıyla ilgili projelerin uygulanması için kilisenin bulunduğu arazinin kamulaştırılması talep edildi. Ancak açılan karşı davada sonucunda Mahkeme, kamulaştırma kararına “tedbir” koyarak, kilise üzerinde hiçbir işlem yapılmamasına karar kıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/05/Muş-Ermeni-Marine-kilisesi/168647

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