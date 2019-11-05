Ezidiler yasta

Ermenistan’da yaşayan ve Ezidi toplumunun önde gelen isimlerinden 73 yaşındaki Mirzaye Çolo Sloyan, Almanya-Münih’te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ermenistan’da yaşayan ve Ezidi toplumunun önde gelen isimlerinden 73 yaşındaki Mirzaye Çolo Sloyan, Almanya-Münih’te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Laleş TV kurucularından Sloyan tedavi olmak için gittiği Almanya’nın Münih şehrinde ameliyat sırasında kalbi durdu. Hayatını kaybeden Sloyan için Ezidiler yas ilan etti. Mirzeye Çolo Sloyan’ın, Ezidilerin Irak-Laleş’teki ziyaret binasının benzerini Ermenistan’da yaptığını belirten Nedim Erkiş ve Cengiz Kıy: “Sloyan, yaklaşık 2 ay önce Ermenistan’ın bir Ezidi köyünde Laleş’teki ziyaret binasının benzerini sembol olarak yapmıştı. Çolo Sloyan’ın ölümü bizi sarstı. Ezidi toplumu o’nu unutmayacak. Yakınları ve ailesine başsağlığı diliyoruz” dediler. (Abdullah Türeli)

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