Ermenistan’da Kalp Krizi Geçirdi Rize’de Sağlığına Kavuştu

Ermenistan’da kalp krizi geçiren Rizeli hasta Resul Özçelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde “Atan Kalpte Bypass Tekniği” ile gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Ermenistan’da iş icabı seyahatte bulunduğu esnasında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Resul Özçelik, ilk müdahalesi yapılarak, öncelikle tıkalı olan bir damarına stent takıldı ve diğer ana damar tıkanıklığı nedeni ile acil koroner bypass ameliyatı önerildi.

Bunun üzerine Özçelik, Türkiye’de ameliyat olmak istediğini belirterek hastaneden taburcu oldu. Ambulans ile sınır kapısına gelen hasta, oradan da kendi imkânlarıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Gerekli tetkiklerini tamamladıktan sonra geçirdiği kalp krizinin şiddeti nedeniyle kalbinin zayıf çalışmasından dolayı deneyimli merkezlerce yapılabilen çalışan kalp tekniği ile kalbi durdurmadan 2 damarına bypass yapılarak, sağlığına kavuşan hasta şifa ile taburcu edildi.

Yapılan başarılı operasyon sonucu sağlığına kavuşan Özçelik, Doktor Öğretim Üyeleri Ozan Karakişi ve Şaban Ergene yönetimindeki kalp damar cerrahisi servisince takip amaçlı kontrole çağrıldı.

Doktor Öğretim Üyesi Ozan Karakişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, göğüs ağrısı şikâyeti ile acile başvuran hastanın ana damarlarındaki tıkanıklarından dolayı acilen ameliyat olması gerektiğini ilk değerlendirmelerimizde anladık. Hastanın çok büyük bir kalp krizi geçirmiş olmasından dolayı kalp fonksiyonlarında ciddi azamalar ve kalp yetmezliği bulguları vardı. İlk etapta bunları tedavi ettikten sonra hastayı ameliyata hazırladık.” diye belirtti.

Sadece tecrübeli merkezlerde yapılabilen bu tür kasılma gücü zayıf olan hastalara uygulanan atar kalpte baypas ameliyatını iki damarına gerçekleştirdiklerini söyleyen Karakişi, “Şuan hastamız oldukça sağlıklı ve şifa ile taburcu edileceğini ifade etti.

Kliniklerinde sağlık turizmi kapsamında yabancı uyruklu hastalara da sağlık hizmeti verildiğini belirten Karakişi, özellikle bölgemize yakın olması hasebiyle Gürcistan başta olmak üzere birçok yabancı ülkeden artık kliniğimize tedavi için hastanın başvurduğunu belirtti.

Doktor Öğretim Üyesi Şaban Ergene ise, hastanın Ermenistan’da kalp krizi geçirdikten sonra orada tedavi olmayıp ısrarla bizim kliniğimizde ameliyat olmak isteyişi bizler için gerçekten onur ve gurur verici bir hadise olduğunu belirtti.

Ergene, hem bölge hastalarımıza hem de bölge dışından gelen hastalarımıza koşulsuz ve çok güvenli bir şekilde tedavi ettiklerini, gerek duyulmadığınca hiçbir hastayı il dışına dahi göndermeden şifa ile taburcu ettiklerini söyleyerek, bu durumdan hem hastalarımız hem de bizler son derece mutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.

“Turp gibiyim”

Hasta Resul Özçelik, tır şoförü olduğunu söyleyerek, yaklaşık 1 ay önce bir iş için Ermenistan’a gittiğini ver burada kalp krizi geçirdiğini söyleyerek, “Orada bana acil müdahale ettiler. İlk olarak tıkalı olan damarıma stent taktılar. Başka damarlarım da tıkalı olduğunu söyleyince ben orada ameliyat olmak istemedim ve kardeşim gelip beni aldı.” dedi.

Bir şey olacaksa bana Türkiye’de olsun istediğini söyleyen Özçelik, şunları kaydetti:

“Bunun üzerine kardeşlerim beni İstanbul’a getirmek istediler. Ama ben bu hastaneyi daha önce duymuştum ve burada ameliyat olmak istedim. Hiçbir şüphe ve korku duymadan ameliyatımı oldum. Şuan da turp gibiyim. Rahatlıkla uzun süreli konuşabiliyor ve gezebiliyorum. Daha da iyi olacağım İnşallah. Allah doktorlarımdan ve bana güler yüzünü eksiltmeden hemşirelerinden razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum.”

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