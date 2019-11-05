ABD Kongresi’nde soykırımı tiyatrosu / Aysel Alizade

1.Türkiye”nin Rusya ve İran”la özellikle Suriye sorunu ve bölgesel işbirliği konularında ortak hareket etmesi.Yani bir nevi, Batı karşıtı politikaları.

Henüz tasarı Kongre”den geçmeden Türkiye”nin ABD ile itham dilinde konuşmasına bunun karşılığında sözde soykırımı kabul etmiş Rusya ile müttefiklik düzeyine gelmesine anlam vermek zor.

Barış harekatı başlayınca İran”ın Türkiye karşıtı pozisyon alarak bir nevi tehdit dilini kullanmasının karşılığında Ankara”nın barış dilini kullanması çifte standart olarak karşımızaçıkıyor. Bu politikanın gözden geçirilmesi gerekmektedir.

2. Önümüzdeki sene yapılacak olan ABD Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ermeni lobisinin desteğini almak isteyen Cumhuriyetçi Parti”nin girişimleri (Ermeniler Demokratları destekliyordu, bu hamleyle Cumhuriyetçiler avantajı kendi lehlerine dönüştüre bilirler)

Ne gibi adımlar atılabilir?

Türk Cumhuriyetlerinden olup ABD”de ikameteden vatandaşları biraraya getirerek kapsamlı bir lobi kurulmasını ve seçimlerde Türkiye”nin çıkarına oy kulanmalarını sağlamak gerekir.

3. Demokrasi kuruluşlarının zayıflaması,Türkiye”de ve öteki Türk Cumhuriyetlerinde insan hak ve özgürlüklerinin arka plana geçmesi elimizi zayıflatmaktadır. Milli devlet yapımızı daha da güçlendirmek kaydıyla vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine daha ziyade önem vermek suretiyle onları devletlerimize daha sıkı bağlamanın yollarını aramalıyız.

4.Türkiye”nin devlet olarak İsrail aleyhindeki tutumu ve kimi zamanlarda “Filistin şorunu” adı altında arapların çıkarlarını kendi ulusal çıkarlarının önüne geçirmesi aleyhte bir durum oluşturmaktadır. Buna son verilmesinin zamanı gelmiştir. Çağdaş dönemde Arap miliyetçiliğinin Türkiye”nin ulusal çıkarlarına hep ters düşeceği gerçeği unutulmamalı.

İşbu durumda Türkiye”ye daha somut destek vermek için Azerbaycan ne yapmalı?

Sözde soykırım yasa tasarısının Kongre”den geçmesi toprakları otuz seneden beri ermeni işgali altında bulunan Azerbaycan”ın haklı davasını olumsuz etkileyecektir. O nedenle yasa tasarısının Kongre”den geçmesinden sonra her zamankinden daha fazla Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine ve işbirliğine ihtiyaç bulunmaktadır.

ABD sath-ı mailindeki Türkiye-Azerbaycan yakınlaşması dışında iki kardeş ülkenin ABD”yi kendi yanına çekmek için uğraşması ve kamuoyunu tarihi gerçeklerle daha yakından tanıştırmak için etkili çalışmalar yapması önemlidir. Özellikle ABD Kongresi ve Senatosu nezdinde yapılacak çalışmalarda Ermenilerin Azerbyacan topraklarını işgali ve Şubat 1992”de Azerbaycan toprağı Hocalı”da Türk nüfusua karşı yaptığı soykırım sabırla anlatılmalıdır.Ayrıca Rusyanın 1918 yılında kurulan Azerbaycan Cumhuriyetini devirmesi, ABD”nin ise aksine Azerbaycanın bağımsızılığını tanıması ve 1952”den bu yana Türkiye ile ABD”nin NATO”da en güçlü müttefik olması olguları kamuoyunda iyice işlene bilir.

İşgalci Ermenistan devletinin Batı”da ve özellikle ABD”de yüz bulmasının her şeyden önce işgalciye prim vermek olmasının dünya kamuoyuna eniyi biçimde anlatılması gerekmektedir.

Ve nihayet: yasa tasarısının Kongre”den geçmesinden sonra Rusya basınında bir yoruma rastladım: Rusya”dan aldığı S-400”lerden dolayı ABD Türkiye”den intikamalıyormuş.

Sözde ermeni soykırımı yasasını kendi parlamentosundan daha 2005 yılında geçiren bir ülkenin bu iddiası için ne denile bilir ki?