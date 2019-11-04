TÜRKAV’dan ABD’nin Ermeni karar tasarısına tepki

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TÜRKAV Trabzon Başkanı Kenan Kuru, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi’nin “Ermeni soykırımı” iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘BEKA VE GÜVENİK PROBLELERİ OLUŞTURMAKTADIR’

‘’Türkiye farklı merkezlerden kaynaklanan ağır tehditlerle, terör saldırılarıyla, Ortadoğu Jeopolitiğini değiştirmek arzusunda olan küresel güçlerin baskısıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu durum tabi olarak Beka ve güvenlik problemlerini oluşturmaktadır’’

‘ÇÖPE ATILAN ABD MEKTUBU’

‘’Türk Milleti, batının ikiyüzlülüğü ile karşı karşıyadır. Nisan ayında alışılmış hale gelen Ermeni kopuntusunun Türkiye üzerinden hesaplarını ve safsatalarını bilmekteydik. Ancak, ABD temsilciler meclisinde erken gelen bir kararının Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği Barış Palanı Harekâtına rastlaması ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın ABD’nin mektupla gelen problemin sonrası da dikkate alındığında ABD’nin PROBLEMİN ÖNCÜSÜ olduğunun görüntüsünü Temsilciler Meclisindeki kararıyla da anlatmaktadır. Çöpe atılan ABD’nin mektubu ve Barış planı harekâtındaki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Bölgenin huzuruna katkı sağlamada önemli olduğu bir kez daha görülmüşken ABD’nin bu kararı abesle iştigaldir”

‘DÜNYA ERMENİ VAHŞETİNE TANIKLIK YAPMIŞTIR’

‘’Türk Milleti bir bütünlük halinde tam bir milli birlik, dayanışma ve direnme örneği sergileyerek Anayasal düzeni ve demokrasimizi can pahasına korumak azım ve kararlığına sahiptir. Bun inançla meşru haklarımızı korumak için şehit vermekteyiz. Gazı ve mağduriyeti vatan için yaşamaktayız. Dışişleri Bakanlığımız görevlileri Diplomatlarımız, Kamu Çalışanlarımız Ermeni terörünün alçaklığı sonucu şehit verilmiştir. Ve Dünya Ermeni vahşetine tanıklık yapmıştır.

1919/ 1920 yıllarınsa Ortadoğu haritası, dönemin İngiltere ve Fransa tarafından kendi çıkarlarına göre çizildiği hafızalarımızdadır. Suriye ve İran’da sık sık darbeler yapılıp yönetenler değişse de bu anlayış günümüze kadar devam etmektedir. 1948’ de İsrail devletinin kurulması oldu. İsrail ABD’yi arkasına alarak sürekli zulüm, baskı ve uluslararası hukuk tanımazlıkla sürekli genişledi. İsrail gerginliği bölgenin huzursuzluk ve çatışma kaynağı olmaya devam etmektedir’’’

‘ABD PROBLEMİN ÖNCÜSÜDÜR’

‘’Ortadoğu’ da mevcut statü ilk olarak 1991’ deki ABD’nin Irak harekâtıyla kökünden sarsılmıştır. Türkiye bildiğiniz üzere Arap Baharı diye bilinen gelişmeleri, özellikle Suriye’ ye yansımalarını doğru değerlendirememiştir. Medeniyetlere saygı duymayanlara karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yok olma tehlikesindeki Suriye Türklerine karşı Dünya’yı elinde bulundurma anlayışıyla ortada olan ve medeniyet peşinde koşan ABD’ in, başka bir alçaklığı göstermiştir ki; Türkiye, Ermeni lobisiyle karşı karşıya bırakılmaya çalışılmıştır’’

‘TÜRKLER 3000 YILDAN FAZLA TARİHE SAHİPTİR’

‘’21.yüzyılın ilk çeyreğinin sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devletini 100. kuruluş yıldönümü kutlanılacaktır. Tarihten silinmek istenen bir milletin yeniden varlığını, ayağa kalkmasını sembolize etmek gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin 100.yıldönümünde de, bu güce milletin bir cihan devleti, büyük bir medeniyetin temsilcisi olduğunu göstermesi bakımından çok büyük önem arz etmekte olduğu ortadadır. İlk önce Türkler devlet olarak üç bin yıldan fazla kesintisiz bir tarihe sahiptir. Tarihinin gördüğü en eski ve en büyük birkaç milletinden biridir. Türkleri bu güne ulaştıran tarihi seyir, çok çeşitli ve çok zengindir. Eski üç kıta, fakat özellikle Avrasya’da Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar, tarih ve coğrafya, Türk kültürünün ve medeniyetinin hayat sahasını ramzeder. Bu günde küreselleşen dünya Türkiye’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde de önüne büyük fırsatlar vermektedir. Bu nedenledir ki, Türkiye için yeni, yeni ama kafalarında, raflarında, hep duran ayak oyunları gündemde olacaktır”

‘GÜÇLÜ VE HIRSLI OLMAYI GEREKTİRİR’

‘’Türkler Anadolu’ya girdiklerinde en önemli özelliklerinden birisi de inanç yapısının ortaya koyduğu durumudur. ABD temsilciler meclisinin Ermeni soykırım tasarısı da ayni anlayışın göstergesidir. Bu günü ve yarını, milli tarih şuuru ile ve ortak bir gelecek tasavvuru ile jeopolitik ve jeostratejik açıdan Dünya’yı, toplu durumu ile bu günkü müsait durumundan istifade ederek, sıhhatli ve suratlı bir şekilde değerlendirmeye çağırıyoruz’’

‘’Yaşama, yaşatma arzu ve iradesini taşıtan bir görev peşinde koşan milletler, dün- bugün- yarın çizgisini kesintisiz devam ettirirler. Unutulmamalıdır ki; tarih, milletler mücadelesidir. Milletler mücadelesi ise, milli hedefler, milli menfaatler, milli hırslar mücadelesidir. Her millet, kendi gücüne dayanarak var olma hakkını elde eder. Bu da güçlü ve hırslı olmayı gerektirir’’

TÜRKAV OLARAK DESTEKLİYORUZ

‘’ABD’nin bakışı, milli ve demokratik görüntüsüyle problemin görüntüsüne çanak tutmaktır. Batının ABD’nin, Türk ve Müslümanlara davranışları Haçlı birliğini ortaya koymuştur. Ve günümüzde de başaramadıkları Tarihi geçmişi canlandırmaktadırlar.’’

‘’16 Temmuz 1921 ‘de, ATATÜRK, ün ifade ettiği “Bizi yaşatmamak isteyenlere karşı yaşama hakkımızı muhafaza edeceğiz” diyerek, Orduyu ve milleti değerlendirmişti.

Türk Milleti için bir sınırlama altında, doğru veya yanlışı ortaya konan anlayışlarını analiz etmeyi TÜRKAV olarak önemli görerek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kararlığını desteklediğimizi ifade ediyoruz’’

KARAR YANLIŞ

‘’Çağı anlayabilmek için Ermeni safsatasının Türkiye’ye karşı uygulamalarını kısaca hatırlayalım: Fransa Parlamentosu’nun Ermeni soykırımı adı altında ki kararı olmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her kademedeki yöneticileri, Sivil toplum kuruluşları olmak üzere Türkiye’de bu karara karşı büyük tepki olmuştu.’’

‘’Türkiye’ de bildiriler yayınlanarak Demeçler verilmiştir. Fransa firmalarının Türkiye’deki ihalelere katılmama konularının tartışıldığı gördük. Tarihi geçmişi Ermeni lobicilerine hatırlattık. Tekrar hatırlatıyoruz; Bakın, Tarihten günümüze deneyimleriyle Kahramanlık örneklerini sergileyen TBMM’nin, o, dönemdeki bir kararında ne diyordu. Sizlerle paylaşmak istiyoruz; Ortadoğu, Kafkasya, kalplerini bize bağlamışlardır. Azerbaycan bize samimidir. Ermeniler İslam halkını ortadan kaldırmaya çalışıyor, İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar, Trakya bütün bunların emellerini biliyoruz. Diyen bir TBMM tarihte ışık olmuştu.’’

‘’ABD’nin de Ermeni soykırım safsatası “SAFSATA” olduğundan yer bulmayacaktır. Milletin hizmetimde olan Kamu Çalışanları ve Ermeni terörüne şehit verilen Kamu çalışanları adına asılsız ermeni soykırım anlayışlarıyla varlık gösterilmeyeceğini buradan ilan ediyoruz’’

https://www.61saat.com/bolgesel/turkav-dan-abd-nin-ermeni-karar-tasarisina-tepki-h693123.html

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