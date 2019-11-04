“Sözde Ermeni tasarısıyla öç almaya çalışıyorlar”

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Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, “ABD, Türklerle ilgili sözde Ermeni soykırımını kabul ederek PKK/YPG’ye karşı kaybettiği durumu Ermenileri kazanma yoluyla düzeltmeye çalışıyor.” dedi.

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, “ABD, Türklerle ilgili sözde Ermeni soykırımını kabul ederek PKK/YPG’ye karşı kaybettiği durumu Ermenileri kazanma yoluyla düzeltmeye çalışıyor.” dedi.

Fatih ERBOZ / YENİÇAĞ

Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı bölgesine teröristler tarafından saldırı düzenlenmesi, teröristlerin bölgede varlığını tartışmaya açarken, emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, “ABD, hiç olmazsa bu fırsattan istifade, Türklerle ilgili sözde Ermeni soykırımını kabul ederek PKK/YPG’ye karşı kaybettiği durumu, Ermenileri kazanarak düzeltmek istiyor. Türkiye tam hakimiyetini sağlayıncaya kadar,Tel Abyad bölgesinde bu tür olaylar maalesef olacak” dedi.

ABD’nin PKK/YPG teröristlerini Ruslara kaptırmasının ardından bunun hıncını çıkartmaya kalktığını ifade eden Karakuş, “Hıncını alıyor, ama, bir başka önemli nokta var, bari Ermenileri Ruslardan kopartayım anlayışı söz konusu ABD’de de. Sözde Ermeni soykırımı tasarısının bir de bu boyutu var. Ruslara çok bağımlıdır Ermeniler. Özellikle Karabağ’ı alırken, Rusya’nın 40 MIG uçağı geldi bölgeye, onlar bombaladı. Rus alayları orada hareket icra etti” diye konuştu.

Karakuş, şunları söyledi, “Arkalarını sıvazlayan da çok var. ABD başta olmak üzere. ABD sözde soykırım yasa tasarısını Temsilciler Meclisi’nde kabul etti. Ben ATASE Başkanı iken, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili 600 konsolosluğa kitap gönderdik. 10 kitap çalışması düşünüyorduk. Öldü denilen bu Ermenilerin mezarları nerede? Yakalandılar bize, İngilizler ve Fransızlar iaşe belgesi vermişler. Yani soykırıma uğramışsa bu insanlar nasıl yemek yiyorlar?”

Karakuş, “İngilizler olsun, Amerikalılar olsun, bütün yaşananları biliyor. Tarihte başaralı olamadılar, işi siyasete çevirdiler” diye konuştu.

ATASE Başkanlığı’nın daha sonra Personel Başkanlığı’na bağlandığını da kaydeden Erdoğan Karakuş, “Bizdeki evrakı, Ermenilerle ilgili Başbakanlık’a verdiler. Başbakanlığın İstanbul’da yaptığı arşiv binasını su bastı. İngilizler olsun, ABD’liler olsun, bütün yaşananları biliyor. Tarihten siyasete döndü bu konu. Tarihte başaralı olamadılar, işi siyasete çevirdiler” diye konuştu.

ATASE’de 15 milyon belge bulunduğunu ve daha çok da savaş tarihi ile ilgili olduğunu dile getiren Karakuş, “ATASE askerî stratejiyi belirleyen merkez olduğu için o konuda çalışıyoruz. Biz buradan kendimize ders çıkartıyoruz. Bizim amacımız, TSK yanlış iş yapmasın” dedi.