İlber Ortaylı’ya olay sözler: Neden susuyorsun? Bu belgelerin peşine kim düşecek?

ABD Temsilciler Meclisi’nin sözde Ermeni soykırımına yönelik aldığı skandal karara sessiz kalan Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya dikkat çeken bir tepki geldi.

Kısa süre önce ünlü gazeteci Yavuz Oğhan liderliğinde hayata geçirilen ve abonelik sistemi ile yayın yapan Gazete Pencere’de bugün önemli bir köşe yazısı yer aldı.

Çiğdem Anad, Gazete Pencere için kaleme aldığı köşe yazısında, ABD’de kabul edilen Ermeni iddiaları hakkındaki tasarıyı gündeme getirdi.

“Ülkeler belgeleri neden açıklamıyor?” diye soran gazeteci Çiğdem Anad, bu sorunun acıların gölgesinde kalmaması ve sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirtti.

Bu konuda bir başka noktaya da dikkat çeken Anad, ünlü tarihçi İlber Ortaylı’yı hedef aldı.

Neden sessiz?

Ortaylı’nın bu konudaki suskunluğuna dikkat çeken Çiğdem Anad şu ifadeleri kullandı;

“”Bir ömür nasıl yaşanır” adıyla kitap yazan ünlü tarihçimiz İlber Ortaylı “Ermeni meselesi nasıl yaşanmıştır” konusunda mutlaka çok bilgilidir.

Altı, yedi, sekiz dil bilen Prof. Dr. İlber Ortaylı Ermeni soykırım iddiasını kabul eden ABD Temsilciler Meclisine karşı neden bir söz söylememektedir?

Ermeni soykırımı gerçek olduğu için mi?

Yoksa neden?

Ermeni meselesine açıklık getirecek tarihçiler değilse kimler? Malta belgelerinin peşine kim düşecek?”

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ilber-ortayliya-olay-sozler-neden-susuyorsun-bu-belgelerin-pesine-kim-dusecek-950584.html

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