Evrensel Yazarı Ragıp Zarakolu, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nü aldı

“Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri”ne değer bulunan 15 gazeteci düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Evrensel Yazarı Ragıp Zarakolu, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nü aldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) önceki başkanlarından Burhan Felek adına 36 yıldır düzenlenen “Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri”ne layık görülen 15 gazeteci, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Ödüle layık görülen Evrensel Yazarı Ragıp Zarakolu, yurtdışında olduğu için törene katılamadı. Zarakolu’nun mesajını oğlu Deniz Zarakolu okudu. Zarakolu mesajında, “Bu ödül omuzlarıma, sağ kalmanın ağır sorumluluğunu da bindirmiştir. Muhalif basında yazmanın ve çalışmanın her zaman bir bedeli olmuştur. Bu bedellerin en ağırı ise yaşamla ödenendir. Bir başka bedel ise işsiz kalma yanında gazetecilik mesleğine sürgünde devam etme zorunda kalınmasıdır” dedi.

Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapılan törenin açılış konuşmasını ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanı Orhan Erinç ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto gerçekleştirdi. Açılış konuşmaların ardından 70 yaşından gün alan ve meslekte 50 yılını tamamlayan Ahmet Özdemir, Burçak Evren, Burhan Ayeri, Fikret Ercan, Filiz Ozankaya, Garbis Özatay, Güray Öz, Hasan Cemal, Nejat Seçen, Ragıp Zarakolu, Reha Erus, Sedat Sertoğlu, Süleyman Coşgun, Şahin Tekgündüz, Şakir Şad ödüllerini aldı.

HÜRRİYET’TEN ATILAN GAZETECİLERE ÖDÜL ADANDI

Fikret Ercan, ödülü Hürriyet gazetesinden haber verilmeden fişten çıkarılan gazetecilere adadı.

CEZAEVİNDEKİ GAZETECİLER DE UNUTULMADI

BirGün gazetesi yazarı Güray Öz ise ödülü cezaevinde olan gazetecilere adadı.

“OMUZLARIMA SAĞ KALMANIN AĞIR SORUMLULUĞUNU BİNDİRDİ”

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülen Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu, yurtdışında olduğu için törene katılamadı. Ödülü yerine oğlu Deniz Zarakolu aldı. Ragıp Zarakolu gönderdiği mesajda, “Bu ödül omuzlarıma, sağ kalmanın ağır sorumluluğunu da bindirmiştir. Muhalif basında yazmanın ve çalışmanın her zaman bir bedeli olmuştur. Bu bedellerin en ağırı ise, yaşamla ödenendir. Bir başka bedel ise, işsiz kalma yanında gazetecilik mesleğine sürgünde devam etme zorunda kalınmasıdır.” ifadelerini kullandı.

TGC’nin bir meslek örgütü olarak en önemli katkılarından birinin de muhalif basını gazeteci saymama tavrını sonlandırmak olduğunu ifade eden Zarakolu, “Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe’nin 1996’nın karanlık günlerinde öldürülmesi karşısında dik durmuş ve olayın takipçisi olmuştur. Evet, basına yönelik baskıların, sansürün uzunca bir tarihi var. Ama öte yandan buna karşı, özgür basın geleneğinin de en ağır koşullar altında devam eden, gurur duyulması gereken uzun, onur verici bir tarihi var. Geleceğe hâlâ umutla bakmamızın nedeni de bu” ifadelerini kullandı.

Son olarak ödülünü alan duayen gazeteciler toplu fotoğraf çektirdi.

SEÇİCİ KURULDA KİMLER YER ALDI?

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve 3 Ekim’de saat 14.00’de TGC Merkezi’nde toplanan Seçici Kurul ödül verilecek isimleri belirledi. Seçici Kurul’da Altan Öymen, Orhan Erinç, Rahmi Turan, Turgay Olcayto, Niyazi Dalyancı, Esat Yılmaer, Arif Esen, Sibel Güneş ve Hilmi Hacaloğlu yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığına oybirliği ile Altan Öymen, Yazmanlığa Hilmi Hacaloğlu seçildi.

BURHAN FELEK KİMDİR?

Burhan Felek, 1889 yılında İstanbul’da doğdu ve Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Mesleğe Ahmet Rasim’in Donanma Dergisi’nde başladı. Tasvir-i Efkar gazetesinde spor ve foto muhabiri olarak çalıştı. Vatan, Millet, Yeni Ses, Tan, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yazarlık yaptı. 1925 yılından başlayarak son günlerine kadar köşe yazılarını sürdürmesi nedeniyle Şeyhül Muharririn unvanı ile ödüllendirildi. İÜ Gazetecilik Enstitüsü’nde öğretim üyeliği yaptı. İtalyan mizahçısı Giovanni Guareschi’nin “Don Camillo” dizisini Türkçe’ye çevirdi, İstanbul Üniversitesinin Onursal Hukuk Doktorluğunu alan ilk gazeteci oldu.

TGC başkanlığını 1949-1952 ve 1959-1982 yılları arasında 2 kez üstlendi.

RAGIP ZARAKOLU KİMDİR?

Gazeteci, yayıncı ve insan hakları sanunucusu Ragıp Zarakolu, 1948 yılında Büyükada’da doğdu. Demokrat gazetesi (1979-1980), İnsan Hakları Derneği (1986) ve Tarih Vakfı’nın (1991) kurucuları arasında yer aldı. Belge (1977) , Alternatif (L’etat du Monde yıllığı 1982-84) ve Alan Yayınları eş kurucusu oldu. 1968’den itibaren Ant, Partizan, Yeni, Ufuklar dergilerinde yazdı (1968-1971). Türkiye Sorunları, Dünya Sorunları ve 11. Tez kuramsal dergilerinin editörlüğünü üstlendi (1985-90). 1992-2016 arasında farklı Özgür Gündem gazetecileri için yazdı.

1999-2002 yıllarında Özgür Bakış gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yürüttü.

Ayşe Nur Zarakolu ile birlikte yazar, yayıncı, gazeteci olarak ya da konferanslarından dolayı 50’den fazla davayla yüz yüze kaldı. 1971 ve 1980 darbelerinden sonra gazetecilik nedeniyle tutuklandı. 2011 yılında ise bir akademinin açılışında yaptığı konuşma nedeniyle tutuklandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (2007 Hrant Dink ile birlikte), Türkiye Yayıncılar Birliği, Diyarbakıır Tabib Odası, AÜ İletişim Fakültesi, Mahsusu Mahal/Hapishane Yazını, Uluslararası PEN, ABD ve Hollanda PEN Ödüllerini de alan Zarakolu, ayrıca Uluslararası Yayıncılar Birliği, Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Birliği, Norveç Yazarlar Birliği, Danimarka PL Özgürlük ödüllerini de aldı.

Diyaloğa yönelik çalışmalarından dolayı Abdi İpekci Türk-Yunan Dostluk ve Barış Ödülü, Türk-Ermeni diyaloğu çalışmalarından dolayı Ermenistan Cumhurbaşkanılığı ödülleri, Padova Vicdanlılar Bahçesi ve Lemkin Madalyalarına layık görüldü.

İsveç Parlamentosu milletvekilleri ve Uluslararsı Yayıncılar Birliği tarafından 2012 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Halen İsveç’te yaşıyor ve halen “Artı Gerçek”, “Evrensel”, “Yeni Yaşam” ve bazen “Agos” gazetelerine gönüllü olarak yazıyor.

Kitapları:

Demokratik ve Ulusal Devrimler/Ayşe Nur Zarakolu ile birlikte (Devrim ve Karşı Devrimler Ansiklopedisi, 1975)

Dünya Ekonomisi, Kriz ve Devlet (Der., 1983)

Kriz, Neo-Liberalizm ve Reagan (Der., 1985)

Latin Amerika’da Devlet Militarizm ve Demokrasi (Der., 1985)

Thatcherism ve Otoriter Popülizm (Der., 1986)

Orta Doğu Dosyası/İsrail ve Filistin İntifadası (Der., 1987)

1989 Doğu Avrupa Dosyası (Der., 1990)

Bir Kadına Ağıt/1992 Yılı Notları (2003)

Bir Ülkeye Ağıt/1993 Kirli Savaş Yılı Notları (2003)

Albatros/2007-2011 Yılı Notları (2012)

Sivil Toplumda Türk-Ermeni Diyaloğu (2008)

Tercümeler:

K. Marx, Lukacs, Oscar Lange, Lothar Rathman, V.İ. Lenin, Rosa Luxemburg, İsaac Babel, Janucz Korczak, Bertold Brecht and George Andreadis vd. yazarların kitaplarını Türkçeye çevirdi. (İstanbul/EVRENSEL)

TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

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