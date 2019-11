Yeni Özgür Politika

2 Kasım Dünya Rojava Günü nedeniyle Cuma ve Cumartesi günleri Kürtler ve dostları sokaklara çıkarak, Türk devletinin işgal ve soykırım saldırısını protesto etti. Kürtler ve dostları 2 Kasım Cumartesi günü yaptıkları yürüyüş ve mitinglerle Rojava’daki Onur Direnişi’ne sahip çıktı. Almanya’nın Berlin, Köln, Stuttgart gibi kentlerde onbinler sonuna kadar Rojava halklarının direnişine sahip çıkacağını haykırdı. Berlin onbinler tek yürek Rojava’daki Onur Direnişi’ni sahiplenme amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de onbinlerce Kürt ve Kürt dostu yürüdü. Eylem tertip komitesi eyleme yaklaşık 20 bin kişinin katıldığını açıkladı. Riseup4 Rojava ve Defende Rojava İnisiyatiflerinin öncülüğünde yapılan yürüyüş ve miting, Berlin polisinin provokatif girişimlerine rağmen başarılı geçti. Cumartesi günü Alexanderplatz’ta başlayan eylemde kurum temsilcileri konuştu, Rojava ile dayanışma mesajı verdi. Berlin Demokratik Toplum Merkezi Eşbaşkanı Nujiyan Günay “Êzîdî halkını soykırımdan kurtaran PKK, YPG-YPJ’ye teşekkür ediyorum. Dünyanın vicdanlı insanları da DAİŞ karanlığına canlarını siper edenlere teşekkür ediyor” dedi. TEV-DEM adına yürüyüşe katılan Foza Yusuf da “Türk devleti Kobanî’de DAİŞ ile yapamadığını şimdi yapmak istiyor. Ama şimdi zaferlerine sevinemeyecek kadar zavallı durumdalar. Çünkü kimyasal ve fosfor kullanarak zafer elde edeceğini sanıyorlar. Siz Rojava’yı savunanlar aslında insanlığı savunuyorsunuz. Eylemde, KON-MED Eşbaşkanı Tahir Köçer, Sol Parti Milletvekili Hakan Taş, KKP Başkanı Serhat Çetin Kaya, Rote Hilfe temsilcisi ve çok sayıda kurum ve inisiyatif sözcüsü konuştu. Hamburg’tan eyleme katılan Roza adlı enternasyonalist bir devrimci “Kadınlar olarak Rojava Devrimi’ni sahiplenmek için buraya geldik. Rojava’da yetişen devrim hepimizin umududur” sözleri her şeyi özetler nitelikteydi. Koma Berxwedan sanatçılarının da müzik dinletisi sunduğu yürüyüşte, ‘Terörist Erdoğan’, ‘Alman panzerleri Kürdistan’dan defol’, ‘Yaşasın Rojava’ sloganları atıldı. Köln ve Stuttgart’ta onbinler Cumartesi günü Köln’de yapılan 2 Kasım Dünya Rojava Günü nedeniyle yapılan yürüyüşe 15 bin kişi katıldı. Küresel Rojava Direniş Günü vesilesiyle yapılan yürüyüşü MED Federasyonu, Almanya Kürt Kadın Hareketi (YJK-E) ve Defend Rojava Platformu düzenledi. Yürüyüş Römisch-Germanisches Museum önünde başladı. Binlerce YPG ve YPJ bayrakları ile 20 metre uzunluğundaki sarı-kırmızı-yeşil renkli TEV-DEM bayrağı taşındı. Yürüyüş Nuemark’ta sona erdi ve burada bir miting yapıldı. Kürt sanatçılar da eylemde müzik dinletisi sundu. Stuttgart’ta da 15 bini aşkın kişi Nehêle Platformu’nun öncülüğünde Rojava için yürüdü. Lautenschlager Strasse’de başlayan yürüyüşte ‘Yaşasın Rojava direnişi’, ‘Erdoğan Kürdistan’da katliam yapıyor’ ve ‘Rojava devrimi ile direnişini selamlıyoruz’ pankartı, onlarca döviz ve dev sarı kırmız yeşil bayrak taşındı. Yürüyüş esnasında eylemcilere hitap eden Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Tobias Pflüger, Türk devletinin soykırım saldırılarını şiddetle kınadığını belirti. Eyleme telefonla Kongreya Star Koordinasyon üyesi Asya Abdullah katıldı. Abdullah, Kobanê’de olduğu gibi Rojava’ya yönelik saldırı karşısında halkların kendilerine büyük destek verdiğini vurguladı. Almanya’nın Darmstadt kentinde de Cumartesi günü Kürtler ve dostları 2 Kasım Dünya Rojava Günü dolayısıyla yürüdü. Darmstadt HBF önünde startı verilen yürüyüş Luisenplatz’a kadar devam etti. Serêkaniyê Belediyesi Eşbaşkanı Loqman İsa, yürüşe telefonla katılarak katılımcıları selamladı. İsa, “Biz direnişimizi sürdürüyoruz. Sürekli ayakta olan halkımızı ve dostlarımızı selamlıyoruz” dedi. Eyleme katılan MLPD ve Jusos/SDP adına yapılan konuşmalarda da dayanışma mesajı verildi. Franfurt HBF önünde başlayan yürüyüşe 2 bine yakın kişi katıldı. Kürtlerin yanı sıra Türkiyeli sol güçler ve çok sayıda Kürt dostu Alman da yapılan yürüyüş ve mitingte yer aldı. PYD’de Eyşe Efendi telefonlar katılımcılara hitap etti. Römer Meydanı’a doğru yürüyüşe geçen eylemciler sık sık ‘Terörist Erdoğan’, ‘Çocuk katili Erdoğan’, ‘Yaşasın Rojava’ sloganlarını haykırdı. Saarbrücken’de Europa Galerie’nin önünde toplanana Kürtler ve çok sayıda Alman, kent merkezine doğru yürüyüşe geçti. Metingte yapılan açıklamada “Tüm dünya bilmeli ki Kürtler nasıl ki Kobanê Ruhu ile DAİŞ çetelerini etkisiz hale getirdi ise bundan sonra verecekleri mücadele ile DAİŞ’in hamisi Erdoğan’a karşı verilecek mücadele başarılı olacak” denildi. Almanya’nın Giessen kentinde Cumartesi günü yapılan eyleme yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yürüyüşün ardından mitingde PYD Komitesi konuşma ardından eylem sloganlarla sona erdi. Avusturya eylemler, Lüksemburg’ta basın toplantısı Avusturya Graz kentinde da Kürtler ve dostları Rojava için yürüdü. SPÖ temsilcisinin de bir konuşma yaptığı mitingde Türk devletinin saldırıları ve katliamları atılan slogan ve açılan pankartlarla kınandı. Innsbruck kentinde yapılan yürüyüş boyunca sürekli ‘Terörist Erdoğan’,’Bijî Berxwedana Rojava’ sloganları atıldı. Dünya Rojava Günü vesilesi nedeni ile Lüksemburg’da ise basın açıklaması yapıldı. Lüksemburg Adalet Bakanlığı ve Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı’nın bulunduğu alanda düzenlenen basın açıklamasına Sol Parti Milletvekili Jean Larock ve DSC2 DIEM25 parti sözcüsü Catherine Dunne konuştu. Konuşmacılar, Kürtlerin DAİŞ’e karşı zafer kazanarak insanlık için hayati bir iş yaptığı ancak şu anda ise DAİŞ destekçisi Erdoğan ile yüz yüze bırakıldığını belirtti. Konuşmacılar, Ermeni Soykırım ile Türk devletinin günümüzde Rojava’ya yönelik işgal ve soykırım saldırısı arasında da bağlantı kurdu. Erdoğan ellerini Rojava’dan çek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Limasol kentinde Theofilos Kürt Kültür Merkezi önünde toplanan Kürdistanlılar ve dostları, Anexartisias caddesine kadar yürüdü. ‘Türkiye Kürdistan’dan defol’, ‘Faşist Erdoğan ellerini Rojava’dan çek’ ve ‘Yaşasın Rojava’ sloganlarını attığı yürüyüşe AKEL, EDEK, Yeşiller Partisi ve Dünya Sanayi İşçileri, Siklamen gibi kurum ve partiler destek verdi. Öte yandan Yunanistan’ın başkenti Atina’da da binlerce kişinin katılımıyla kitlesel yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe anarşist ve sol, sosyalist gruplar katıldı. Yunan halkının da yoğun katılımının gözlendiği yürüyüş Polyteknic Üniversite önünden başladı. Eylem Syntagma Meydanı’nda bulunan Yunanistan Parlamentosu önünde yapılan mitingle son buldu. Rotterdam’da boykota çağrı Dünya Rojava Günü için Hollanda’nın Rotterdam kentinde de kitlesel yürüyüş gerçekleşti. Yürüyüş süresince sürekli ‘Katil Erdoğan’, ‘Terörist Türkiye’, ‘NATO finanse ediyor, Türkiye bombalıyor’ ve ‘Bijî Berxwedana Rojava’ sloganları atıldı. Kürtler ve dostları kent merkezindeki yürüyüşten sonra tekrar Plein 1940’a dönerek burada bir miting düzenledi. Mitinge PYD Eşbaşkanı Şahoz Hesen telefonla bağlanarak şunları söyledi: “Halkımız ve dostlarımız bizlere ve savaşçılarına güvensin. Halkımıza ve şehitlerimize verdiğimiz sözü yeniliyoruz, işgalcileri her karış toprağımızdan temizleyene kadar direnişimizi en üst düzeyde sürdüreceğiz. Miting esnasında bir grup genç meydandaki binaların üstüne ‘Boykot Turkey’ yazılı pankartlar astı. ROTTERDAM İsviçre’de binler yürüdü 2 Kasım Dünya Rojava Günü vesilesiyle İsviçre’nin Basel kentinde yürüyen binler, Türk işgaline tepki gösterirken, Rojava ile dayanışmanın büyütülmesi çağrısında bulundu. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İsviçre'nin birçok kentinden Basel'e akan binlerce Kürdistanlı ve Kürt dostu, Basel Thaeterplatz'da bir araya geldi. 'Rojava için ayağa kalk', 'Rojava'yı savun', 'Yaşasın Kobanê direnişi' pankartları arkasında bir araya gelen eylemciler buradan, Horburgstrasse'ye kadar yürüdü. İsviçreli siyasi parti, sol-sosyalist gruplara mensup kesimlerinde yoğun katılım gösterdiği yürüyüşte, dünya halklarının geleceği için Rojava Devrimi'nin sahiplenilmesi gerektiği mesajı verildi. Miting, yapılan konuşmaların ardından hep bir ağızdan atılan 'Yaşasın Rojava direnişi' sloganı eşliğinde son buldu. Cumartesi akşamı da Basel'de Rojava için bir dizi eylem yapıldı.