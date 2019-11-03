Türkiye’den ABD’ye “Ermeni yasa tasarısından dönün!” mektubu

TERÖRİSTLERİN MEŞRULAŞTIRILMASI YANLIŞ

Mektupta, Barış Pınarı Harekâtı’na da değinildi. Harekâtın amacının saldırı değil savunma olduğu vurgulanarak “DEAŞ, PKK/YPG/PYD, FETÖ ve daha pek çok örgütle aynı anda mücadele eden Türkiye, müttefiki ABD’yi bu mücadelede karşısında değil, yanında görmek istemektedir. İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan “Mazlum Kobane” kod adlı Ferhat Abdi Şahin isimli teröristin meşrulaştırılması yanlıştır ve bu hatadan ivedilikle geri dönülmelidir” denildi.

“MÜTTEFİKLİĞE SIĞMAZ!”

TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker bir grup gazeteciye mektubu ve bundan sonra atılacak adımları anlattı. Eker, ABD Temsilciler Meclisinden çıkan iki kararın dostluğa da müttefikliğe de sığmayacak bir tutum olduğunu söyledi.