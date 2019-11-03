Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Yunan Kilisesi lideri ile ilişkileri kopardı

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Yunan Ortodoks Kilisesi’nin liderinin adını anmadı. Böylece liderler arasındaki ilişkiler koparılmış oldu. Gerekçe ise, Yunan Kilisesi liderinin Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılan Ukrayna Ortodoks Kilisesi lideri Epifani Dumenko’yu tanıması.

Patrik Kirill, bugün Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’nde yapılan ayinde Yunan Ortodoks Kilisesi lideri İkinci Ieronymos’un adını ilk kez anmadı. Bu durum Patrik Kirill’le Başpiskopos Ieronymos’un ayinler arası ilişkilerinin kesildiği anlamına geliyor. Böylelikle, mevcut Atina Başpiskoposu Ieronymos’un adı Rus Ortodoks Kilisesi’nin din adamlarının isimlerinin yer aldığı anma listesinden silinmiş oldu.

Bu adımın nedeni ise Yunan Kilisesi’nin hizipçi Ukrayna Kilisesi’ni tanıması. Nitekim ekim sonunda Başpiskopos Ieronymos, Ukrayna kilisesi lideri Epifani Dumenko’ya bir mektup göndermişti. Mektup, Rus Ortodoks Kilisesi’nin, Yunan Ortodoks Kilisesi’nden din adamlarının hizipçileri tanıması halinde ilişkileri koparacağı uyarısının ardından gelmişti.

Atina Başpiskopos’u ile ilişkilerin koparılması ayrıca Rus Ortodoks Kilisesi’nden inananların Atina Piskoposluk Bölgesi’ne bağlı noktalara yapacağı hac ziyaretlerini de kutsamayacağı anlamına geliyor.

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