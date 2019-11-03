Hrant Dink Vakfı’ndan “Yeni Bir Söylem Eğitmen Eğitimi”

Hrant Dink Vakfı öncülüğünde Türkiye’de bir arada yaşama imkanını güçlendirmek için medya, kamu ve sivil toplum sektörleri arasındaki işbirliğini artırmayı, Suriyelilere yönelik ayrımcılığı ve ayrımcı söylemleri sorgulamayı ve farklılıklara saygılı, yeni bir söylemi desteklemeyi amaçlayan “Yeni Bir Söylem ve Diyaloğa Doğru” projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan ‘Bir Arada Yaşam için Yeni Bir Söylem Eğitmen Eğitimi’ 5-8 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje, Hrant Dink Vakfı’nın yürütücülüğünde, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Hayata Destek Derneği ve Sabancı Üniversitesi ortaklığında yürütülüyor.

Kamu, medya ve sivil toplum sektörlerinin çalışanları bir araya gelme ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacağı eğitim; insan hakları ilke ve değerleri, ayrımcılık ve ayrımcılıkla mücadele yöntemleri, göç farkındalığı, mülteci hakları, ilkeli habercilik, nefret söylemi ve alternatif söylem konularını içeren oturumların yanı sıra eleştirel düşünme, aktif dinleme ve iletişim, sunum teknikleri gibi katılımcıların eğitmenlik becerisi edinmelerini hedefleyen oturumlardan oluşuyor.

İstanbul’da gerçekleşecek olan eğitimin katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek masrafları program tarafından karşılanıyor.

Başvuru formunu 5 Kasım Salı günü saat 23:59’a kadar doldurabilirsiniz.

Başvuru formu için TIKLAYIN

Eğitimin başvuru koşulları şöyle:

Başvuru sahibinin; İstanbul, Hatay veya Şanlıurfa’da faaliyet gösteren kamu, medya ve sivil toplum sektörlerinden birinde aktif çalışan olması gerekmektedir.

Kamu ve sivil toplum sektörlerinde çalışan başvuru sahiplerinin, bağlı bulundukları kurumların, mültecilere yönelik faaliyetlerinin olması beklenmektedir.

Eğitmen eğitimine, aynı kurumdan iki kişi kabul edilecektir. Aynı kurumda çalışan başvuru sahiplerinin, başvuru formunu ayrı ayrı doldurmaları gerekmektedir.

Eğitmen adaylarından, tek günlük eğitim modülünü kendi kurumlarında en az 1 kez yaygınlaştırmaları ve sonrasında ilgili raporlama süreçlerinde yer almaları taahhüdü istenmektedir.

Önemli bilgiler:

Başvuru süreci sonucunda kısa listeye kalan adaylarla ön görüşme gerçekleştirilecektir.

Eğitmen eğitimine tam katılım şartı aranmaktadır.

Tam katılım sağlayan eğitmen adaylarına, eğitim sonrasında katılım belgesi verilecektir.

Değerlendirme sonrasında, katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

Olumlu ve olumsuz dönüşler, başvuru bitiş tarihini takiben 14 iş günü içerisinde yapılacaktır.

(HA)

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