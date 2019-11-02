Video: 14 yıllık Kur’an eğitmeni Fatma Yavuz’a Diyanet’ten ‘İslami törelere aykırılık’ suçlaması

“İslami törelere aykırılık” gerekçesini kabul etmeyen Yavuz, sürecin öteki olanın haklarını savunmasıyla başladığını düşünüyor.

İlk olarak sosyal medya paylaşımları fark ediliyor. Twitter paylaşımlarında ; Hrant Dink anmalarından, feminist buluşmalara, ateizm derneği toplantılarından kilise ziyaretlerine kadar pek çok etkinliğe katıldığı görülünce, Kur’an eğitmeni Yavuz’un 350 sayfalık Twitter paylaşımları incelenmeye alınıyor.

Şortu savunmak, başörtüsünü savunmak ile aynıdır Fatma Yavuz Kur’an eğitmeni

Etkinliklerin yanı sıra, Yavuz’un bu paylaşımlarda dinen günah olduğu kabul edilen birçok şeye kendince ‘kapı açtığı’ açtığı da çevresinde kabul edilemiyor.

Örneğin, sosyal medya paylaşımlarında kısa şort giyen kadınların yaşam özgürlüğü haklarını savunuyor çünkü ; “Şortu savunmak, başörtüsünü savunmak ile aynıdır” diyor.

Fatma Yavuz ile İstanbul Zeytinburnu’ndaki evinde bir araya geldik. İnsan hakları aktivistliği nedeniyle işinden atıldığını söyleyen Yavuz, yaşadığı süreçle ilgili hala şaşkınlık içinde.

Söyleşi süresince, sürekli öteki ile nasıl iletişim kurulabileceğini anlatmak istediğini üstüne basa basa ifade ediyor.

Kendimi Türk Ermenisi olarak tanımladığım için sürekli eleştiriliyorum

Kendisini Türk Ermeni kimliği ile tarif eden Yavuz, tıpkı savunduğu diğer düşünceler gibi, bu konuda da sürekli eleştirildiğini anlatıyor. İki kimliğe de eşit aidiyet biçmek istediğini belirten Yavuz’un derdi, bu coğrafyada öteki olduğu için yok sayılan herkesin haklarını göz etmek ve bunu da aslında toplumun her kesimine gösterebilmek.

Diyanet İşleri Başkanlığı: Mahkeme süreci devam ettiği için açıklama yapamayız

Fatma Yavuz, Diyanet’ten atılmasını idari mahkemeye taşıdı. Kararın mahkemeden döneceğine inanıyor. Ama karar ne olursa olsun aynı çizgide devam etmekte ısrarlı.

Konuyla ilgili ulaştığımız Diyanet yetkilileri ise, mahkeme sürecinin devam ettiğini dolayısıyla açıklama yapamayacaklarını ifade etti.