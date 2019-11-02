Onur Direnişi’nin 24’üncü günündeki gelişmeler – ANHA

İşgalci Türk devleti ve ona bağlı çetelerin 9 Ekim’de Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik başlattığı işgal saldırıları 24 gündür devam ediyor. QSD güçleri meşru savunma temelinde saldırılara karşılık vererek, işgalcilere ağır darbeler vuruyor.

Til Temir’e sızmaya çalışan ajanlar QSD savaşçıları tarafından yakalandı

İşgalci Türk devleti ve DAİŞ/El-Nusra çeteleri, ağır silah ve zırhlı araçlarla Zirgan ve Til Temir ilçelerini ve köylerini bombaladı. Öte yandan Til Temir’e sızmaya çalışan işgalci Türk devletinin istihbarat üyeleri, QSD savaşçıları tarafından yakalandı.

Türk devleti ve DAİŞ/El Nusra çeteleri, Girê Spî’yi işgal ettikleri günden bu yana sivillere yönelik katliam, kaçırma, hırsızlık ve demografi değiştirme gibi insanlık suçlarına ve zulme devam ediyor. Girê Spî’deki kaynaklar, kentteki top atışlarından dolayı çıkmak isteyen yurttaşların Türk devletine bağlı çeteler tarafından engellendiğini bildirdi. Çeteler işgal ettikleri bölgelerde halkı fidye vermeye zorluyor.

İşgalci Türk devleti çeteleri, Eyn İsa’nın Dibiş Köyü’ne işgal girişiminde bulundu, QSD savaşçıları saldırıları geri püskürttü.

İlk ortak kara devriyesi başladı

İşgalci Türk askerleri ile Rus askeri polisleri, Dirbêsiyê’nin 11 km batısındaki Şerikê köyünden doğu yönüne ilk ortak kara devriyesini başlattı. Diğer yandan ABD güçleri ve QSD, dün Çilaxa ilçesinin Elî Axa köyü ile Girkê Legê’nin Girzîro köyünde ortak kara devriyesi attı. Ortak kara devriyesi, daha sonra Dêrik’in Qereçox köyü ile Rimêlan beldesindeki petrol yataklarına doğru devriye gezdi.

QSD: 10 askeri araç imha edildi, 58 çete öldürüldü

Onur Direnişi’nin 23’üncü gününün bilançosunu açıklayan QSD Basın Merkezi, “58 çete öldürülmüş çok sayıda yaralanmış ve çetelere ait 10 askeri araç imha edilmiştir.“ dedi.

QSD, Süryani Askeri Meclisi ve Süryani Bet Nehren Kadın Savunma Güçleri, Türk devletinin işgal saldırılarına ilişkin yaptığı ortak açıklamada, Til Temir’de yaşayan Asuri ve Süryanilerin hayatının tehlikede olduğunu belirtti.

QSD Genel Komutanı Mazlum Ebdî, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dünya Rojava Günü’ne yapılacak büyük katılımın önemine dikkat çekerek, güçlü bir katılımın teröre ve terörle dostluk yapanlara güçlü bir cevap olacağını vurguladı.

MSD: Kobanê direnişin ve barışın sembolü oldu

MSD, dün yaptıkları açıklama ile insan Hakları Örgütleri ve Birleşmiş Milletleri (BM), Kobanê’ye destek vermeye ve insani yardım etmeye çağırarak, “Bölge halkına yönelik tehditleri, demografiyi değiştirme çabalarını ret ediyoruz. Kamuoyuna belirtmek istiyoruz ki Türk devletinin Kobanê’ye yönelik tehditleri ve saldırıları DAİŞ çetelerinin bölgede yeniden canlanmasına neden olur” dedi.

İşgalci Türk devleti ve çetelerinin Serêkaniyê’de 25 okulu talan ettiğini söyleyen Serêkaniyê Eğitim ve Öğretim Komitesi Üyesi Mihemed Haco, okulların çeteler tarafından askeri üslere dönüştürüldüğünü ve 25 bin öğrencinin eğitimden mahrum kaldığını kaydetti.

Kürdistan Komünist Partisi, Kuzey ve Doğu Suriye’ye işgal saldırılarında bulunan Türk devletinin mallarının boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası tepkiler

Uluslararası Af Örgütü, dün Türk devletinin Kuzey ve Doğu Suriye bölgelerinde halka yönelik devam eden insan hakları ihlallerini kınadı.

ANHA

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