Ankara Üniversitesinden ABD’nin ‘Sözde Ermeni Soykırımı’ Kararına Tepki

AÜ’den yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi’nde alınan karar, “tarihi gerçeklerin karartılarak üzerinin örtülmesi, tarih biliminin hınç ve öfke çıkartılacak bir mekanizmaya dönüştürülmesi ve politik çıkarlara alet edilmesi” olarak tanımlandı.

Açıklamada, Türkiye’nin hiçbir art niyet ve komplekse kapılmadan, her zaman bu tür iddialar karşısında arşivlerin açılmasını savunduğu, tarihin politikacılara değil tarihçilere bırakılması gerektiğini her ortamda dile getirdiği anımsatıldı.

“ABD Temsilciler Meclisi’nin, ‘sözde Ermeni soykırımı’ iddialarını sahiplenerek bir karara dönüştürmüş olmasını esefle kınıyor ve reddediyoruz.” ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Alınan karar, Türkiye ve ABD arasında resmi olarak 19. yüzyılın başlarında başlayan ve halihazırda stratejik müttefiklik düzeyinde devam eden güçlü işbirliğini ve dostluğu yok etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu nedenle kararın ABD yetkili organlarınca yeniden değerlendirilerek ortadan kaldırılacağı ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde sağduyunun hakim olacağı umudunu muhafaza etmek istiyoruz.” Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.