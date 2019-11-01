Yunanistan Cumhurbaşkanı resmi ziyaret için Ermenistan’a geliyor

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın davetiyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos eşi Vlasia Pavlopoulos ile birlikte 5 Kasım tarihinde resmi ziyaret için Ermenistan’a gelecek.

Ermenistan Cumhurbaşkanlık Sarayında Yunanistan Cumhurbaşkanını karşılama resmi töreninden sonra Armen Sarkisyan ve Prokopis Pavlopoulos baş başa görüşme yapacak, ardından basın için ortak açıklamasında bulunacaklar.

Yunanistan Cumhurbaşkanının önderliğindeki heyet Yerevan’da bulunan Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret ederek soykırım kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunacak, sönmeyen ateşin önünde çelenk bırakacak. Misafirler Ermeni Soykırımı Müze-enstitüsünü de gezecekler.

Resmi ziyaret çerçevesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan ile de görüşecek.

Ermeni Kilisesinin Merkezi olan Ana Taht Kutsal Eçmiadzinde ise Yunanistan Cumhurbaşkanı Tüm Ermeniler Katolikosu 2.Garegin ile bir araya gelecek.

Dost ülke Yunanistan’dan gelen heyetin Yerevan’da bulunan Antik El Yazmalar Müzesi Matenadaran’ı da ziyaret etmesi öngörülüyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Ermenistan’da yaşayan Yunan toplumu temsilcileriyle de görüşecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/01/Yunanistan-Ermenistan-Pavlopoulos/168451

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