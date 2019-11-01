‘Til Temir’deki Asuri ve Süryanilerin hayatı tehlikede’ – ANHA

Demokratik Suriye Güçleri (QSD), Süryani Askeri Güçleri ve Süryani Bêt Nehrên Kadın Savunma Güçleri, bölgedeki gelişmelere ilişkin Til Temir’de bulunan Süryani Askeri Meclisi binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

QSD Sözcüsü Kîno Gibraêl, Türk devleti ve DAİŞ/El Nusra çetelerinin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırıları ile Rusya ve ABD’nin Türkiye ile vardığı anlaşmalara ilişkin Süryanice değerlendirmelere bulundu.

üryani Askeri Meclisi Sözcüsü Ebjer Yaqûb ise konuşmasını Arapça yaparak, “İşgalci Türk devleti Kuzey ve Doğu Suriye’ye saldırdıktan sonra büyük felaketler yaşandı. Yüzlerce sivil hedef alındı. Onlarcası katledildi, yüzlercesi de yaralandı. Saldırılar bölgenin altyapısına da büyük zararlar verdi. Türkiye; Rusya ve ABD ile vardığı anlaşmalara ve QSD’nin ateşkese uymasına rağmen saldırılarını sürdürmektedir”

Til Temir’de yaşayan Asuri ve Süryani halkların hayatlarının tehlikede olduğunu vurgulayan Ebjer Yaqûb, “Türk devletinin amacı Asuri ve Süryanileri soykırımdan geçirmektir. Uluslararası toplum, Rusya ve ABD halklara dönük bu saldırılara karşı üzerlerine düşen görevi yerine getirmelidir” diye konuştu.

Süryani Bet Nehren Kadın Savunma Güçleri Sözcüsü Nîşa Gewriyê ise, “Türk devleti Asuri ve Süryani kadınlara ve halka yönelik soykırım politikaları yürütüyor. Osmanlıların 1915’te gerçekleştirdiği Sefo katliamını unutmadık. Bu katliamda bir buçuk milyondan fazla Ermeni katledilmişti. Türk devleti bugün yine katliamlar gerçekleştirmek istiyor. Düşman her zaman kadını hedef almıştır. DAİŞ çeteleri Şubat 2015’te de Xabur köylerine saldırdı ve Widad Daud isimli kadını Hevrin Xelef’i katlettikleri gibi vahşi bir şekilde katletmişti. Süryani Bet Nehren Kadın Savunma Güçleri olarak Türk devletinin işgalini kırana kadar ön saflarda olmaya devam edeceğiz ve halkımıza yönelik tehlikeleri kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda QSD Sözcüsü Kino Gibraêl, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ANHA

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