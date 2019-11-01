Paris’in meşhur caddesini Ermenistan bayrağının renkleriyle şekerleme heykeli süslüyor

Ermenistan Cumhuriyeti resmi bayrağının renkleriyle hazırlanan şekerleme heykeli 1 ay boyunca Fransa’nın başkenti Paris’in George V Caddesinde yer alacak.

Fransa’da Ermenistan Büyükelçiliğinde görevli olan diplomatlardan Hayk Khemchyan kendi Facebook sayfasından heykelin fotoğraflarını paylaşıp “Laurence Jenkell’in eserleri Paris’in George V caddesini süsülüyorlar. 15 Ekimden 14 Kasım tarihine kadar bu heykeller burada bulunacak” yorumunda bulundu.

Jankell heykelini “Şekerleme: Ermenistan bayrağı” olarak adlandırdı.

George V Caddesinde bunun dışında yaklaşık 50 haykel açık havada oradan geçen yolcuların dikkatine sunuldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/01/Paris-Ermenistan-bayrağı/168386

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