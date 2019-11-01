Levon Aronyan FIDE’nin 10 en iyi satranççısı arasında – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni satranç ustası Levon Aronyan, FIDE’nin 10 en iyi satranççısı arasında yer aldı. ‘Armenpress’ haber ajansına göre Kasım ayının sıralamasında Aronyan 8. sırada bulunmakta.

Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Din Lijen, Maxime Wachier-Lagrave, Şehriyar Memmedyarov, Anish Giri ve başka kimseler de FIDE’nin 10 en iyi satranççısı arasında yer aldı.

Ermenistan’ı temsil eden satranççılardan Gabriel Sargsyan ve Hrant Melkumyan ise, en iyi 100 satranççı arasında yer almakta.

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