Ermenistan’da protesto eylemleri: “İstanbul’a Hayır, Yozlaşmaya Hayır!”

Ermenistan’da İstanbul Sözleşmesi’nin onaylanmasına karşı protesto eylemleri düzenleniyor. “Kamq” STK’nin inisiyatifi ile Milli Meclis binasının önünde toplanan eylemciler, Sözleşme’nin onaylanmasını önlemek hedefiyle bir imza kampanyası da başlattı.

İstanbul Sözleşmesi’nin, Ermenistan Anayasası’na ve Ermeni halkının değerler sistemine aykırı olduğunu vurgulayan milletvekili Gevorg Petrosyan, düzenlenen protestoya ve imza kampanyasına katıldı. Petrosyan, şiddetin önlenmesi ve cezalandırılması için Ermenistan yasalarında zaten gerekli maddelerin bulunduğunu kaydederek, İstanbul Söleşmesi’nin bu bahaneyle onaylanmasının doğru olmadığını vuguladı.

1 Kasım’da Başka bir protesto eylemi de Avrupa Konseyi Ermensitan Ofisi’nin önünde düzenlenecek. Saat 15:00’da başlayacak eylem, “İstanbul’a hayır, yozlaşmaya hayır” sloganıyla yapılacak.

Avrupa Konseyi’nin bir heyeti, “Kadına Yönelik Şiddetin ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında” Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (kısa adıyla “İstanbul Sözleşmesi”) onaylanması sürecine destek vermek üzere 31 Ekim-1 Kasım tarihlernde Ermenistan’da bulunyor. “İstanbula hayır, yozlaşmaya hayır” inisiyatifi, bu adımı Ermenistan’ın iç işlerine müdahale olarak nitelendirerek, bunun Ermeni halkının ulusal, manevi ve geleneksel aile değerleri sistemine aykırı olduğunu belirtiyor.

Ermeni Apostolik Kilisesi, Ermenistan Barosu üyeleri, siyasi partiler ve birtakım sivil toplm kuruluşları, Ermenistan’da “İstanbul Sözleşmesi”nin onaylanmasına karşı çıktı.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...