Ermeni Yarbay dördüncü kez Dünya Bilek güreşi şampiyonu oldu

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinde Yarbay olan sporcu Sargis Atepanyan Romanya’da düzenlenen Dünya Engelli Bilek Güreşi Şampiyonasında tekrar birinci oldu ve artık dördüncü kez Dünya Şampiyonu ünvanını kazandı.

Sargis Stepanyan 2014 yılında mayın tarlasından asker arkadaşını dışarı çıkarırken ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj timini etkisiz hale getirirken 2 ayağı ve sağ elini kaybetti.

Yarbay Sargis Stepanyan zaferden sonra Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda “Sevgili arkadaşlar, Romanya’nın Konstanta şehrinde gerçekleştirilen Dünya Bilek Şampiyonasında birinci olduğumu sevinçle sizi bildiriyorum. Güzel sözler ve olumlu duygular ilettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bana kuvvet veren sizsiniz. Çok yakında vatanımızda görüşmek üzere” ifadelerine yer verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/01/Ermeni-Bilek-güreşi/168421

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